Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen klar höher eröffnen. Kurz vor der voraussichtlich ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit mehr als einem Jahrzehnt dürfte sich die Investoren insgesamt aber wohl eher zurückhalten, heisst es im Handel.

- SMI vorbörslich: +0,46% auf 11'110,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,15% auf 31'875 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,58% auf 11'898 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,27% auf 27'754 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Severin Schwan soll neuer VRP werden Diagnostivcs-Chef Thomas Schinecker soll neuer CEO werden Chef-Wechsel ist ein langwieriger Planungs-Prozess gewesen Noch keine Entscheidung für Diagnostics-Nachfolge H1: Umsatz Gruppe 32'295 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32'015 Mio) Umsatz Diagnostics 9948 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9703 Mio) Umsatz Pharma 22'347 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'312 Mio) Core-EBIT 12'668 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'053 Mio) Core-EPS 11,76 Fr. (AWP-Konsens: 11,02 Fr.) Reingewinn 9161 Mio Fr. (VJ 8216 Mio) Q2: Umsatz Gruppe 15'850 Mio Fr. (VJ 15'783 Mio) Umsatz Diagnostics 4662 Mio Fr. (VJ 4712 Mio) Umsatz Pharma 11'188 Mio Fr. (VJ 11'071 Mio) 2022: Ausblick bestätigt Covid-19 Verkäufe weiter rund 2 Mrd tiefer bei 5 Mrd Fr. erwartet Verkaufsrückgang durch Biosimilars weiter bei rund 2,5 Mrd erw. Ist weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen Vorbörsliche Indikation +1,6% - ABB Q2: Auftragseingang 8807 Mio USD (AWP-Konsens: 8786 Mio) Umsatz 7251 Mio USD (AWP-Konsens: 7427 Mio) EBITA 1136 Mio USD (AWP-Konsens: 1070 Mio) Operative EBITA-Marge 15,5% (AWP-Konsens: 14,4%) Reingewinn 379 Mio USD Q3: Zweistelliges Wachstum des vergleichbaren Umsatzes erwartet Verbesserung operative EBITA-Marge gegenüber dem Vorquartal erwartet 2022: Stete Verbesserung der Marge im Blick auf Ziel von min. 15% ab 2023 verlässt russischen Markt Finanzielle Belastungen von 57 Mio USD im Q2 wegen Russland-Rückzug Haben seit Kriegsbeginn keine neuen Aufträge in Russland mehr angenommen Grossteil der russischen Belegschaft ist seit März 2022 beurlaubt Russland-Geschäft machte ursprünglich 1 bis 2% des Umsatzes von ABB aus will Tochter Accelleron über Börsengang an SIX abspalten Kotierung für 3. Oktober 2022 geplant Vorher muss Spin-off an AoGV am 7. September genehmigt werden Aktionäre sollen für je 20 Aktien eine Accelleron-Aktie erhalten Adrian Grossenbacher wird Accelleron-CFO, Riemenschneider wird -VRP Vorbörsliche Indikation +1,2% - Givaudan H1: Umsatz 3652 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3590 Mio) Org. Wachstum 6,2% (AWP-Konsens: 5,5%) EBITDA 816 Mio Fr. (AWP-Konsens: 795 Mio) EBITDA-Marge 22,4% (AWP-Konsens: 22,2%) Umsatz-Riechstoffe 1646 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1624 Mio) Umsatz-Aromen 2006 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1977 Mio) Reingewinn 440 Mio Fr. (AWP-Konsens: 472 Mio) Free Cash flow -147 Mio Fr. (VJ +186 Mio) Höhere Kosten nur zum Teil durch Konstenkontrolle ausgeglichen Q2: Org. Wachstum 7,9% 2022: Sind auf gutem Weg mit Kunden Preiserhöhungen durchzuführen Weiter Anstieg der Input-Kosten von ca. 9% erwartet Bestätigt Mittelfristziele - org. Wachstum 4-5% und FCF mind. 12% Vorbörsliche Indikation +0,9% - Novartis bekommt von FDA grünes Licht für Ergänzungsantrag für Hyrimoz - Richemont-Aktionär Bluebell fordert Konzentration auf Uhren und Schmuck - UBS verstärkt Private Wealth Management in San Francisco (HEADLINE) - Addex vermeldet liquide Mittel für Weiterbetrieb bis Ende Jahr Cashbestand per Mitte Jahr bei 8,8 Millionen Franken In Diskussion über Wiederaufnahme von Phase II-Studie zu Dipraglurant Anspruch auf Zahlungen von bis zu 109 Mio EUR von J&J für ADX71149 Hat Reduktion von Aktiennennwert abgeschlossen - Bossard H1: Umsatz 586,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 567,3 Mio) EBIT 77,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,8 Mio) Reinergebnis 59,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,7 Mio) Vorbörsliche Indikation +3,3% - Bystronic H1: Umsatz 453,2 Mio Fr. (AWP-Konsens 454,8 Mio) Auftragseingang 536,1 Mio Fr. (AWP-Konsens 531,9 Mio) EBIT 10,5 Mio Fr. (AWP-Konsens 24,3 Mio) EBIT-Marge 2,3% (VJ 6,9%) Reinergebnis 7 Mio Fr. (VJ 23,3 Mio) Zuversaichtlich, Mittelfrist-Ziele Strategie 2025 zu erreichen Erwartet besseres zweites Halbjahr 2022 - Cembra H1: Reingewinn 90,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,1 Mio) Betriebsertrag 250,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 252,6 Mio) Geschäftsaufwand 122,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,8 Mio) Forderungen gegenüber Kunden 6434 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6341 Mio) 2022: Ausblick bestätigt - Robuste Geschäftsentwicklung, EK 13-14% Vorbörsliche Indikation +2,2% - CPH H1: Umsatz 360 Mio Fr. (AWP-Konsens: 359,0 Mio) EBIT 51,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,3 Mio) Reingewinn 47,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,5 Mio) 2022: Ausblick mit zahlreichen Unsicherheiten EBIT und Nettoergebnis im hohen zweistelligen Millionenbereich erw. Umsatz deutlich über dem Vorjahr erwartet - Dormakaba 2021/22: Nettoumsatz 2757 Mio Fr. (VJ: 2499.7 Mio) Organisches Wachstum von 7,7% bereinigtes EBITDA 372 Mio Fr. (VJ: 362.0 Mio) EBITDA-Marge 13,5% Inflationäres Umfeld + Lieferkettenprobleme belasten gutes organisches Wachstum in allen Regionen - EFG H1: AuM 155,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 161,0 Mrd) Betriebsertrag 603,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 593,7 Mio) IFRS-Reingewinn 100,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,0 Mio) Neugeldzufluss 1,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,1 Mrd) Cost/Income-Ratio 77,3% (VJ 79,6%) Alexander Classen wird Nachfolger von Peter Fanconi als VRP Fanconi titt per 31. Oktober aus persönlichen Gründen zurück Vorbörsliche Indikation +1,4% - Leonteq H1: Betriebsertrag 289.2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 258,1 Mio) Betriebsaufwand 143.4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,8 Mio) Gewinn vor Steuern 145,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,0 Mio) Reingewinn 118,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113,2 Mio) Handelsergebnis wegen Marktvolatilität mehr als verfünffacht Kommissions- und Dienstleistungserträge -32% 2022: Rekordhoher Gewinn angestrebt (bisheriger Rekord 155,7 Mio) Zuversichtlich für profitables Wachstum Vorbörsliche Indikation +2,9% - Medmix H1: Umsatz 250,6 Mio Fr. (VJ 228,3 Mio) EBITDA 60,1 Mio Fr. (VJ 57,9 Mio) Reingewinn 23,8 Mio Fr. (VJ 22,7 Mio) 2022: Umsatz zwischen 460 und 470 Mio Fr. erwartet Umsatzwachstum 8-10% bereinigt um Polen-Einfluss v. 30-40 Mio Adj. EBITDA-Marge von 24% erwartet Geringere EBITDA-Marge als ursprünglich wg. Polen, Inflation Mittelfristziele werden bestätigt - Aryzta kauft Hybrid-Anleihe über 50 Mio Fr. zurück - Ascom erwirbt französischen Softwareentwickler Appliware - Implenia erhält zwei Aufträge in der Westschweiz über 100 Millionen Franken - Landis+Gyr erhält Auftrag aus den USA - Relief Therapeutics einen Schritt weiter bei Nasdaq-Kotierung - SFS erhält CS-Kreditrating "High BBB" - Ausblick stabil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 2,85% - Galenica: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von 3,003% - Tecan: Wellington Management Group LLP meldet Anteil von 3,14% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,93% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - ABB: Conf. Call Q2 (09.00 Uhr) - Givaudan: Conf. Call H1 (15.00 Uhr) - Roche: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Bossard: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Bystronic: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - Cembra: Conf. Call H1 (08.45 Uhr) - EFG International: MK H1 (10.30 Uhr) - Leonteq: Conf. Call H1 (09.45 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Call 18.30 Uhr) Freitag: - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sika: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - HBM: Ergebnis Q1 - V-Zug: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - keine Termine Ausland: - EU: EZB Notenbank-Entscheidung (14.15 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) - US: Index der Frühindikatoren 06/22 (14.30 Uhr) - US: Philadelphia Fed Business Outlook 07/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.09.2022: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.07.-26.08.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (am 3.10. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9920 - USD/CHF: 0,9702 - Conf-Future: +26 BP auf 149,92% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,834% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,56% auf 11'059 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,16% auf 1'703 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,48% auf 14'262 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,20% auf 13'282 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,52% auf 6'185 Punkte

