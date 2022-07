STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf eine wenig veränderte Eröffnung zu. Auf Wochensicht zeichnet sich damit aktuell dennoch ein Plus von etwas mehr als einem Prozent ab. Unterstützung erhält der Leitindex SMI von der Wall Street, wo die Kurse nach dem hiesigen Börsenschluss nochmal kräftig anzogen. In Asien finden die Märkte dagegen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.

- SMI vorbörslich: -0,01% auf 11'133,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,51% auf 32'037 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,36% auf 12'060 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,39% auf 27'910 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza H1: Umsatz 2982 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2970 Mio) Core-EBITDA-Marge 33,1% (AWP-Konsens: 32,0%) Core-EBITDA 987 Mio Fr. (AWP-Konsens: 949 Mio) Reingewinn 498 Mio Fr. (VJ 263 Mio) 2022: Umsatzwachstum im tiefen bis mittleren Zehnerbereich erwartet Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge im Rahmen der Mittelfristziele vorbörsliche Indikation +1,4% - Schindler H1: Auftragseingang 6227 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6258 Mio) Umsatz 5345 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5470 Mio) EBIT 403 Mio Fr. (AWP-Konsens: 417 Mio) EBIT adj. 466 Mio Fr. (AWP-Konsens: 483 Mio) Reingewinn 296 Mio Fr. (AWP-Konsens: 295 Mio) Q2: Umsatzwachstum in LW -4,6% (AWP-Konsens: -0,2%) CEO: Eingeleitete Massnahmen zeigen erste Erfolge 2022: Umsatzwachstum von -2% bis +2%% erwartet Konzerngewinn von 620 und 660 Mio Fr. erwartet nachlassende Wachstumsdynamik wird anhalten Carla De Geyseleer wird per 1.9. neue CFO Bisherige CFO Urs Scheidegger wird neuer Chief Risk Officer vorbörsliche Indikation -1,2% - Sika H1: Umsatz 5250,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5223 Mio) EBIT 841,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 814 Mio) EBIT-Marge 16,0% (AWP-Konsens: 15,6%) Reingewinn 598,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 603 Mio) Rohmaterialien "weitestgehend" durch Produktpreise kompensiert Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft Abschluss der MBCC-Akquisition nun "gegen Ende" 2022 geplant 2022: Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet Umsatzwachstum in LW von "deutlich über 10%" erwartet vorbörsliche Indikation +2,4% - Temenos Q2: Umsatz 238,1 Mio USD (AWP-Konsens: 248,0 Mio) Lizenzeinnahmen 101,1 Mio USD (AWP-Konsens: 109,4 Mio) EPS adj. 0,83 USD (AWP-Konsens: 0,91 USD) EBIT adj. 78,3 Mio USD (AWP-Konsens: 84,6 Mio) EBIT-Marge adj. 32,9% (AWP-Konsens: 34,0%) Mittelfrisziele bis 2025 bestätigt CEO: Haben noch keine Änderungen im Kundenverhalten gespürt Regionen Europa und USA treiben 2022 Grossteil des Wachstums US-Deal wird unsere Position im Markt verändern CFO: Abschluss des Deals mit Top-20-US-Bank definitiv im H2 erwartet Hoffen, können dann den Namen der US-Bank nennen 2022: Ziel Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent bestätigt vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent nach Zahlen - Julius Bär hebt Belastung von Negativzinsen für Kunden auf - Belimo H1: Nettoumsatz 416,4 Mio (+8,2%) EBIT 76,7 Mio (+1,4%) Reingewinn 61,2 Mio (-3,8%) Stärkere Nachfrage n. Klappenantrieben, Ventilen, Sensoren u. Zählern Verschiedene Risiken könnten im H2 zu Rückschlägen führen Normalisierung der Ausgaben und Investitionen werden EBIT belasten Ausserordentliche Preiserhöhungen im H2 aufgegleist 2022: Umsatzwachstum in LW im Rahmen des 5-Jahresdurchschnitts erw. - V-Zug H1: Reinergebnis 3,8 Mio Fr. (VJ 34,0 Mio) Umsatz 303,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 308,9 Mio) EBIT 4,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,5 Mio) EBIT-Marge 1,4 % (AWP-Konsens: 4,4%) Leichte Verbesserung der Situation gegen Ende H1 Situation bei Lieferketten und Beschaffungskosten bleibt unsicher 2022: Auf Ausblick wird weiterhin verzichtet - Lastminute: 5 Personen, darunter CEO F. Cannavale, in Untersuchungshaft Teil der Gelder auf bestimmten Bankkonten (7 Mio Fr.) gesperrt - Addex beschafft sich mit Aktienkapitalerhöhung 4,2 Mio Franken - BB Biotech Q2: Reinergebnis von -233 Mio Fr. (VJ +129 Mio) - HBM Q1: Reingewinn 51,6 Mio Fr. (VJ 136 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX Group H1: Betriebsertrag 751,7 Mio Fr. (VJ 745,8 Mio) Reingewinn 121,3 Mio Fr. (VJ 108,2 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Galenica: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lonza: Ergebnis-Call H1 (09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis-Call H1 (10.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis-Call H1 (09.00 Uhr) Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis H1 Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 - SIG Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - keine Termine Ausland: - DE: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - EU: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröff., 10.00 Uhr) - US: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröff., 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (am 3.10. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9871 - USD/CHF: 0,9688 - Conf-Future: +43 BP auf 150,35% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,874% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,68% auf 11'135 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,76% auf 1'716 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,74% auf 14'368 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,27% auf 13'247 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,00% auf 6'201 Punkte

