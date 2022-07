STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürften die Kurse zu Wochenbeginn erst einmal nachgeben. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Damit würde der Leitindex die neue Woche so beginnen, wie er die alte beendet hat. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für eine etwas tiefere Eröffnung. - SMI vorbörslich: -0,54% auf 11'036,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,43% auf 31'899 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,87% auf 11'834 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,79% auf 27'694 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär H1: Kundenvermögen (AuM) 428 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 437 Mrd) IFRS-Konzerngewinn 451 Mio Fr. (VJ 606 Mio) Net New Money -1,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: -3,6 Mrd) Adj. Konzerngewinn 476 Mio Fr. (AWP-Konsens: 549 Mio) Betriebsertrag 1865 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1917 Mio) Adj. Cost-Income Ratio 67,0% (AWP-Konsens: 63,5%) Bruttomarge 81 Basispunkte Beschleunigen die Kostendisziplin in der gesamten Gruppe CEO: Sehen sehr ermutigenden Start in den Juli Wollen Anstellung von Kundenberatern wieder beschleunigen Derzeit keine Personalabbau-Massnahmen vorgesehen Situation könnte Konsolidierung beschleunigen - sind bereit CFO: Kreditabbau in Asien verlangsamt sich kontinuierlich vorbörsliche Indikation -4,9% - Kühne+Nagel Q2: Bruttogewinn 2956 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2919 Mio) Nettoumsatz 10473 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9777 Mio) EBITDA 1274 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1197 Mio) EBIT 1075 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1058 Mio) Reinergebnis 796 Mio Fr. (AWP-Konsens: 737 Mio) H2: Zweites Halbjahr weiterhin solides Halbjahr erwartet Unsicherheiten in Lieferketten setzen sich fort Lockdowns in China und Inflation erschweren das Geschäft Erwarten weiterhin solide Nachfrage CFO: Luftfracht wird von Staus in Häfen profitieren Belly-Kapazität in Luftfracht bleibt beschränkt Spüren bei Rekrutierung den Fachkräftemangel Profitabilität wird getrieben von Unvorhersehbarkeit Sehen weiterhin robuste Volumen auf grossen Trade Lanes Staus in Häfen dürfte vorerst globales Problem bleiben Unverlässlichkeit ist aktuell Hauptproblem bei Lieferketten vorbörsliche Indikation +1,8% - Novartis-Tochter Sandoz kommt mit Antrag für MS-Biosimilar voran - Bobst H1: Umsatz 772,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 667,4 Mio) EBIT 28,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,9 Mio) Nettoergebnis 21,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,8 Mio) 2022: Umsatzprognose bestätigt - Umsatz von 1,7-1,8 Mrd erwartet Weiter EBIT-Marge von 7-8% erwartet Übernahmeangebot (78 Fr. in bar) von Mehrheitsaktionär JBF Finance Verwaltungsrat begrüsst Offerte - JBF geht von Dekotierung aus - Energiedienst H1: EBIT 82,2 Mio Euro (VJ 43,3 Mio) Gewinn 93,6 Mio Euro (VJ 35,7 Mio) Betriebsertrag 749 Mio Euro (VJ 547,1 Mio) 2022: Verlässliche Abschätzung für Ergebnis heute nicht möglich Bei positiver Entwicklung könnte EBIT von über 70 Mio EUR - Lastminute ernennt interims-CEO und startet Suche nach Nachfolger Q2: Umsätze liegen wieder über der Vergleichperiode vor Covid - Montana Aerospace schliesst Kauf von brasilianischem Drahthersteller ab - Peach Property verbucht rekordhohe Neuvermietungen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,29% - Logitech: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Sulzer: FIL Limited meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Julius Bär: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Conf. Call Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - Bobst: Conf. Call Ergebnis H1 (11.00 Uhr) Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 - SIG Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q2 (Conf. Call 8.15 Uhr) - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juli (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 07/22 (10.00 Uhr) - US: Chicago Fed Nat Activity Index 06/22 (14.30 Uhr) Dallas Fed-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - - Bobst (durch, JBF Finance) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; erwartet 5.8. bis 2.9.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (am 3.10. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.07: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9832 - USD/CHF: 0,9635 - Conf-Future: +203 BP auf 152,38 (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,724% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,35% auf 11'096 Punkte - SLI (Freitag): -0,55% auf 1'706 Punkte - SPI (Freitag): -0,18% auf 14'342 Punkte - Dax (Freitag): +0,05% auf 13'254 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,52% auf 6'217 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)