STIMMUNG - Dem Schweizer Aktienmarkt steht zur Wochenmitte ein weiterer Daten-geladener Tag bevor. Im Vorfeld zeichnet sich zunächst eine gewisse Zurückhaltung bei den Investoren ab, nachdem etwa die UBS-Zahlen vom Vortag als herbe Enttäuschung aufgenommen wurden. An diesem Morgen ist Konkurrent CS mit massiven Verlusten gefolgt. - SMI vorbörslich: +0,51% auf 11'158,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,71% auf 31'762 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,87% auf 11'563 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,27% auf 27'729 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q2: Geschäftsaufwand 4754 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'272 Mio) Geschäftsertrag 3645 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'123 Mio) Ergebnis vor Steuern -1173 Mio Fr. (AWP-Konsens: -327 Mio) Reinergebnis -1593 Mio Fr. (AWP-Konsens: -254 Mio) Vorsteuerergebnis WM -96 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72 Mio) Vorsteuerergebnis Swiss Bank 402 Mio Fr. (AWP-Konsens: 381 Mio) Vorsteuerergebnis AM 30 Mio Fr. (AWP-Konsens 31 Mio) Nettoneugeld -7,7 Mrd Fr. (Q1 2022: +7,9 Mrd / Q2 2021: -4,7 Mrd) Q2: Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 434 Mio Fr. Rückstellung für Kreditrisiken in Swiss Bank blieben niedrig Mark-to-Market-Verluste von 245 Mio USD in Leveraged-Finance-Portfolio CS: Ulrich Körner wird neuer CEO per 1. August CS kündigt eine umfassende Strategieüberprüfung an Kostenbasis soll mittelfristig auf unter 15,5 Mrd sinken Details zur Strategieüberprüfung werden mit Q3-Zahlen genannt Investment Bank wird im Q3 weiteren Verlust ausweisen vorbörsliche Indikation -2,9% - Holcim H1: Umsatz 14'681 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'372 Mio) Adj. EBIT 2173 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2038 Mio) Adj. EBIT-Marge 14,8% (AWP-Konsens: 14,1%) Konzerngewinn 1157 Mio Fr. (VJ 839 Mio) Q2: Umsatz 8240 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7929 Mio) Adj. EBIT 1559 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1424 Mio) Adj. EBIT-Marge 18,9% (AWP-Konsens: 17,9%) LFL Wachstum +13,6% (AWP-Konsens: 9,2%) 2022: Ziel für Umsatzwachstum auf mind. 10% LFL erhöht (bisher 8%) Umsatzziel für Solutions über 5 Mrd Fr. Ziel für Umsatzwachstum von mind. 10% in Fr. bestätigt CEO: Konnten Kostenanstieg vollständ. durch Preiserhöhung ausgleichen Sollten Umsatzanteil von Solutions auf über 30% steigern bis 2025 vorbörsliche Indikation +3,1% - Autoneum H1: Umsatz 888,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 865,3 Mio) EBIT 6,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2,5 Mio) Reingewinn -12,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -8,0 Mio) EBIT-Marge 0,7% (VJ 5,0%) 2022: Weiter EBIT-Marge von 2-3% erwartet H2: Verbesserung des operativen Ergebnisses erwartet vorbörsliche Indikation +2,2% - Zehnder H1: Umsatz 399,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 381,2 Mio) EBIT 36,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 34,6 Mio) EBIT-Marge von 9,2 Prozent (H1 2021: 10,8%) Reingewinn 29,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 27,1 Mio) Umsatz Lüftungen 219,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 211,4 Mio) Umsatz Radiatoren 179,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 169,6 Mio) 2022: Erwartet Umsatz von 775 - 825 Mio Euro Bestätigt erwartete EBIT-Marge von 8-10% - Addex schliesst Aktienkapitalerhöhung ab - Arundel stellt Tätigkeiten von britischer Tochtergesellschaft ein - Komax bekommt grünes Licht von Behörden für Zusammenschluss mit Schleuniger - Lalique: VRP Silvio Denz und Peter Spuhler übernehmen Traditionshotel Florhof - Obseva beantragt Nachlassstundung - Sorgen um Überleben plant Unternehmensumstrukturierung Änderungen wegen potenziellen zusätzlichen Kapitalbedarfs nötig will Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie neu ausrichten - SHL holt Kimberly Henderson und Joshua Atkins in den Beirat - Wisekey beruft Nicolas Ramseier in den Beirat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,39% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,17%/1,17% PRESSE MITTWOCH - Bobst-CEO: Werden Preis bei Offerte nicht erhöhen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q2 Conf. Call 8.15/10.30 Uhr - Holcim: Ergebnis H1 Conf. Call 09.00 Uhr - Autoneum: Ergebnis H1 Conf. Call 09.00 Uhr Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Webcast 15.00 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Spexis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Freitag: - APG SGA: Ergebnis H1 - Forbo: Ergebnis H1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Sunrise UPC: Ergebnis Q2 - Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SNB: Ergebnis H1 - Glencore: Produktionsreport H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juli (10.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Juni (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Freitag) Ausland: - ZO: EZB Geldmenge M3 06/22 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (14.30 Uhr) Handelsbilanz 06/22 (14.30 Uhr) Lagerbestände Einzel- und Grosshandel 06/22 (14.30 Uhr) Hausverkäufe 06/22 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; 20.30 Pk) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Nebag (0,50 Fr.) per 28.07: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9754 - USD/CHF: 0,9617 - Conf-Future: +114 BP auf 154,01% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,606% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,24% auf 11'102 Punkte - SLI (Dienstag): -0,58% auf 1'696 Punkte - SPI (Dienstag): -0,10% auf 14'359 Punkte - Dax (Dienstag): -0,86% auf 13'097 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,09% auf 6'211 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)