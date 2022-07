STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich dank guten Vorgaben aus den USA ein positiver Wochenausklang ab. Zwar hat die US-Notenbank die Leitzinsen erneut erhöht und die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal - technisch betrachtet - in eine Rezession gerutscht. Doch die schlechten Nachrichten würden zu guten Nachrichten, da damit die Chancen auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch das Fed gestiegen seien, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,47% auf 11'182,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,03% auf 32'530 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,08% auf 12'163 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,19% auf 27'762 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re H1: Combined Ratio P&C 98,5% (AWP-Konsens: 97,5%) Reinergebnis 157 Mio USD (AWP-Konsens: 103 Mio) Combined Ratio Corso 93,2% (AWP-Konsens: 94,7%) Verdiente Nettoprämien 21'204 USD (AWP-Konsens: 21'698 Mio) Eigenkapital 14,81 Mrd USD (AWP-Konsens: 15,09 Mrd) Gewinn P&C 316 Mio USD Gewinn L&H 2 Mio USD Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 1,2% Gewinn Coso 220 Mio USD Combined Ratio P&C 98,5% (AWP-Konsens: 97,5%) Combined Ratio Corso 93,2% (AWP-Konsens: 94,7%) Rückstellungen von 283 Mio USD wegen Ukraine-Krieg nicht erhöht Erreichung der Ziele von Finanzmärkten und Grossschäden abhängig vorbörsliche Indikation +0,8% - AMS Osram Q2: Umsatz 1183 Mio EUR (AWP-Konsens: 1188 Mio) adj. EBIT 104 Mio EUR (AWP-Konsens: 114,3 Mio) adj. Reinergebnis -54 Mio EUR (AWP-Konsens: 39,5 Mio) Q3: Bereinigte EBIT-Marge von 6-9% erwartet Umsatz von 1150-1250 Mio EUR erwartet AMLS-Verkauf reduziert Umsätze um etwa 40 Mio EUR Anspruchsvollere Situation in Endmärkten Werden Massnahmen zur Kostensenkung umsetzen Bruttoverschuldung soll um 350 Mio EUR sinken Ungleichgewichte in Lieferketten und Endmärkten verstärkt Nähern uns Abschluss der Portfoliobereinigung vorbörsliche Indikation -4,0% - UBS Asset Management erwirbt 700 Megawatt an Energiespeicherprojekten erhält von Fitch Ratingbestätigung für fünf Fonds - APG H1: Umsatz 140,7 Mio Fr. (VJ 105,9 Mio) EBITDA 18,4 Mio Fr. (VJ +6,4 Mio) EBIT 12,9 Mio Fr. (VJ +1,33 Mio) Nettoergebnis 10,2 Mio Fr. (VJ +1,03 Mio) Belebung des Mobilitätsverhaltens dank Aufhebung Covid-Massnahmen Positive Entwicklung durch Ukraine-Krieg beeinträchtigt Massnahmen zur weiteren Kostenoptimierung weitergeführt - Forbo H1: Umsatz 667,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 653,5 Mio) EBIT 78,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 85,9 Mio) Reingewinn 60,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,7 Mio) ständig stark steigende Rohmaterialpreise grosse Herausforderung Währungseffekte, Kostensteigerungen etc schmälern Profitabilität verzichtet wegen stark volatilen Marktumfelds auf Prognose vorbörsliche Indikation -3,1% - Medacta H1: Umsatz 3,112 Mio Euro (AWP-Konsens: 202,3 Mio) 2022: Umsatz am oberen Ende der Prognose-Range erwartet EBITDA am unteren Rand der Prognose-Range erwartet - SNB H1: Verlust 95,2 Mrd Fr. (Q1 -32,8 Mrd) Verlust auf Fremdwährungspositionen 97,4 Mrd Fr. (Q1 -36,8 Mrd) Gewinn auf Goldbestand 2,4 Mrd Fr. (Q1 +4,2 Mrd.) Gewinn auf Frankenpositionen 35,1 Mio Fr. Q2: Verlust 62,4 Mrd Fr. - Sulzer H1: Bestellungseingang 1734,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1709 Mio) Umsatz 1516,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1497 Mio) Operativer EBITA 135,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 132,5 Mio) EBITA-Marge 9,0% (AWP-Konsens: 8,9%) Reinergebnis -48,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -38,2 Mio) 2022: Ziele werden bestätigt Organisches Wachstum von 2-4%, bereinigt um Russland-Effekt EBITA-Marge von knapp 10% Bestellungseingang von +3 bis +5% Momentum in Märkten dürfte anhalten, trotz Unsicherheiten vorbörsliche Indikation +1,4% - Talenthouse: Ausgabe 45'652'907 neue Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.10 beschliesst Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanz - Obseva-Forschungschef verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore H1: Kohleproduktion +14% auf 55,4 Mio Tonnen Kupferproduktion -15% auf 510'200 Tonnen - Mettler-Toledo erzielt im zweiten Quartal mehr Umsatz und Gewinn - Axpo verkauft Windpark Bisaccia an Edison - Helvetica Immobilienfonds blicken auf ein starkes erstes Halbjahr zurück - Skyguide hat Mühe mit Rekrutierung von Fluglotsen - ZKB erhält Upgrade von Moody's für zwei Additional Tier-1-Anleihen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 31,83%/42,62% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,26% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Polypeptide: Capital Group meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,14%/1,17% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - AMS Osram: Ergebnis Q2 Conf. Call 10.30 Uhr - Swiss Re: Ergebnis H1 Conf. Call 10.30/14.00 Uhr - Medacta: Umsatz H1 Conf. Call 15.00 Uhr - Sulzer: Ergebnis H1 Conf. Call 09.00 Uhr Montag - Feiertag: SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Mittwoch - CFT: Umsatz H1 - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30) - GAM: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juni (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Juli (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2022 (Dienstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2022 (Mittwoch) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Mittwoch) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 07/22 (09.55 Uhr) BIP Q2/22; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - ZO: BIP Q2/22; 1. Veröffentlichung (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 07/22 (11.00 Uhr) - US: Private Ausgaben und Einkommen 06/22 (14.30 Uhr) Chicago Einkaufsmanagerindex 07/22 (15.45 Uhr) Uni Michigan Konsumentenvertrauen 07/22; 2. Veröffentlichung (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist HEUTE-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9727 - USD/CHF: 0,9510 - Conf-Future: +106 BP auf 155,06% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,537% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,66% auf 11'129 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,02% auf 1'713 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,58% auf 14'395 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,88% auf 13'282 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,06% auf 6'339 Punkte

