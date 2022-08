STIMMUNG - Zum Wochenschuss stehen die Zeichen am Schweizer Aktienmarkt einmal mehr auf unentschlossen. Damit dürfte der Markt das Muster der letzten Tagen wiederholen und zunächst ohne klare Richtung, wenn auch mit leicht positiver Tendenz in den Handel starten. Die Vorgaben aus den USA und Asien werden als uneinheitlich gesehen. - SMI vorbörslich: +0,09% auf 11'212,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,26% auf 32'727 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,41% auf 12'721 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,87% auf 28'174 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Fitch stuft CS-Rating auf "BBB" von "BBB+" herunter - Ausblick "negativ" - Coltene H1: Reinergebnis 12,13 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio) EBIT-Marge 12,4% (VJ 18,1%) Umsatz 134,94 Mio Fr. (VJ 143,5 Mio) EBIT 16,7 Mio Fr. (VJ 26,0 Mio) Temporäre Lieferengpässe bremsen starke Nachfrage Infektionskontrolle mit signifikantem Rückgang Behandlungseffizienz legte zu H1: Reingewinn 12,1 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio) 2022: Ausblick für das Gesamtjahr bleibt positiv - LM Group H1: Umsatz 159,8 Mio EUR (VJ 50,2 Mio) Bereinigtes EBITDA 24,5 Mio EUR (VJ 1,6 Mio) Reinergebnis 13,2 Mio EUR (VJ -17,6 Mio) OTA-Geschäft war Wachstumstreiber Q2: Adj. EBITDA wieder auf Niveau 2019 Absage der Generalversammlung vom 2. September "Jüngste Ereignisse" ohne Auswirkungen auf aktuel. Geschäftsverlauf 2022: Kein konkreter Ausblick - Mobimo H1: Mieterfolg 60,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,3 Mio) EBIT ex NB 49,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,7 Mio) Mobimo H1:Reingewinn ex NB 39,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,1 Mio) Erfolg aus Neubewertungen 31,5 Mio Fr (AWP-Konsens: 20,7 Mio) Leerstand 4,6% (Ende 2021 4,8%) Keine ausgeprägte Unruhe im Markt - Auch nicht nach SNB-Zinserhöhung - Orell Füssli H1: Umsatz 97,6 Mio Fr. (VJ 97,3 Mio) EBIT 7,4 Mio Fr. (VJ 6,4 Mio) EBIT-Marge 7,6% (VJ 6,6%) Reingewinn 6,7 Mio Fr. (VJ 5,7 Mio) 2022: Weiterhin leichter Anstieg des Umsatzes erwartet EBIT-Marge weiter auf Vorjahresniveau erwartet - Aktien der Bank Linth LLB können dekotiert werden - Youngtimers: Drei VR-Mitglieder stehen nicht zur Wiederwahl an GV NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich 2021/22: Umsatz 4,72 Mrd Fr. (+11,1% auf adj. Basis) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: June Household Spending +3.5% y/y; May -0.5% - DE: Gesamtproduktion Juni +0,4% gg Vormonat (Prognose -0,3) Gesamtproduktion Juni -0,5 % gg Vorjahr (Prognose -1,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,8787% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von <3% - Logitech: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,009% - Spexis meldet Eigenanteil von <3%/31,37% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,95% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Coltene: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00) - Mobimo: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - LM Group: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) Montag: - Hochdorf: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 Dienstag: - Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - Galenica: Ergebnis H1 - Alcon (Ergebnis Q2 (22.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni/H1 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Juli 2022 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen Juli (10.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2021 (Montag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 07/22 (14.30 Uhr) Erwerbsquote 07/22 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 06/22 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Vollzug per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (bewilligt, Termin folgt) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.08: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9786 - USD/CHF: 0,9570 - Conf-Future: +113 BP auf 155,44% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,485% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,21% auf 11'203 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,52% auf 1'746 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,23% auf 14'529 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,55% auf 13'663 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,62% auf 6'513 Punkte

