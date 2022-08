STIMMUNG - Zum Wochenschluss werden die Investoren wieder vorsichtig. Das zeigt sich auch an den Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt, die auf eine leicht tiefere Eröffnung hindeuten. Händler verweisen dabei auch auf die eher durchwachsenen Vorgaben aus Übersee. - SMI vorbörslich: unver. auf 11'129 Punkte (08.20 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,08% auf 33'337 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,58% auf 12'780 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,45% auf 28'500 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis bestätigt 2 Todesfälle nach Behandlung mit Gentherapie Zolgensma vorbörsliche Indikation -0,7% - Roche erhält FDA-Zulassung für Xofluza zur Grippebehandlung bei Kindern ab 5 - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Juli 2'518'977 Mio (+84.7% gg VJ) Passagieraufkommen Juli bei 79,9% des 2019er-Niveaus Umsatz Kommerz Juli 54,1 Mio Fr. (+56,3% gg VJ) - VZ Holding H1: Betriebsertrag 209,98 Mio Fr. (VJ 187,8 Mio) Reingewinn 77,03 Mio Fr. (VJ 68,4 Mio) EBIT 89,97 Mio Fr. (VJ 80,1 Mio) AuM 37,6 Mrd Fr. (Ende 2021: 39,0 Mrd) 2022: Erwarten leicht höheren Gewinn als 2021 - Relief und Acer erhalten "Orphan Drug Status" in EU für ACER-001 - SHL-Aktionäre haben Ex-Premier Ehud Barak zum Co-Präsidenten gewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - GB: Industrieproduktion Juni -0,9% gg Vormonat (Prognose -1,4) Industrieproduktion Juni +2,4% gg Vorjahr (Prognose +1,6) BIP Q2 -0,1% GG VQ (Prognose -0,2) - 1. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 16,8% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Sulzer: Capital Group meldet Anteil von 3,02% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - VZ Holding: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) Samstag: - GV: EMS Chemie Montag: - Elma: Ergebnis H1 - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 Dienstag: - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf Call 13.30 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Talenthouse: Q2 Update WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Produzenten- und Importpreisindex Juli 2022 (Montag) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q2 (Dienstag) Erste Schätzung Logiernächte Juli (Dienstag) Ausland: - EZ: Industrieproduktion 06/22 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 07/22 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; vollzogen per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9717 - USD/CHF: 0,9416 - Conf-Future: -148 BP auf 153,66% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,453% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,00% auf 11'155 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,66% auf 1'748 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,26% auf 14'499 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,05% auf 13'695 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,84% auf 6'545 Punkte

