Positive Vorgaben aus den USA dürften dem Schweizer Aktienmarkt am Montag moderaten Auftrieb geben. In der Vorwoche hatten Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks in den USA die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank Fed die Geldpolitik weniger stark als befürchtet straffen könnte und damit auch die Konjunktur nicht abwürgen werde. Dabei hatten vor allem Technologiewerte einen guten Lauf.

- SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'139,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,27% auf 33'761 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,09% auf 13'047 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,08% auf 28'855 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht Ziele in Phase III CANOPY-A Studie bei Lungenkrebs nicht Vorbörsliche Indikation -0,3% - Richemont stellt sich in Statement weiterhin gegen Bluebell-Vertreter in VR Bluebell mit kleiner Beteiligung nicht legitimiert für VR-Sitz - Roche lanciert Test zum besseren Verständnis der Immunantwort auf SARS-CoV-2 - Addex erweitert Zusammenarbeit mit Indivior und sichert sich weitere Mittel - Alpine Select rutscht im ersten Halbjahr 2022 deutlich in die Verlustzone - Baloise verkauft Spital-Haftpflichtportfolio in Deutschland Abschluss der Transaktion im zweiten Semester erwartet - Elma H1: Umsatz 74,72 Mio Fr. (VJ 74,8 Mio) EBIT 1,0 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) Reingewinn 1,4 Mio Fr. (VJ 2,3 Mio) Hoher Auftragsbestand zu Beginn des H2 2022: Weiterhin keine Prognosen für Gesamtjahr - GLKB H1: Geschäftserfolg 13,3 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Reingewinn 11,6 Mio Fr. (VJ 13,1 Mio) Betriebsertrag 46,3 Mio Fr. (VJ 44,5 Mio) 2022: Rechnet mit anhaltend schwierigen wirtschaftlichem Umfeld - IVF Hartmann H1: Umsatz 72,9 Mio Fr. (VJ 71,7 Mio) EBIT 6,1 Mio Fr. (VJ 4,7 Mio) Reingewinn 5,04 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) 2022: Rechnen weiterhin mit robustem Umsatz; höher als 2021 Erwarten EBIT höher als 2021 Prognosen sind wegen Preisvolatilität schwierig - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz im H1 um 28 Prozent ODE steigert Gewinn im H1 um 15 Prozent auf 858 Mio EGP - Schaffner: Trotz China-Lockdowns werden Umsatz-Ziele 2021/22 erreicht EBIT-Marge im H2 dürfte leicht höher liegen als im H1 EBIT-Marge 2022 wird aber unter 10% liegen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Chinas Wirtschaft schwächelt im Juli - Zentralbank senkt Zinsen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: FIL Limited meldet Anteil von 5,06% - Aryzta: Swisscanto meldet Anteil von 5,0748% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3% - Vifor: JPMorgan meldet Anteil von <3%; HBK Management LLC <3% - Zehnder: Swisscanto meldet Anteil von 3,0318% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf Call 13.30 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Talenthouse: Q2 Update Mittwoch: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/11.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1, MK H1 - Schweiter: Ergebnis H1 - SGKB: Ergebnis H1, MK H1 - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Schweiter: MK H1 - VP Bank: MK Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2022 (08.30 Uhr) Wohnimmobilienpreisindex Q2 (Dienstag) Erste Schätzung Logiernächte Juli (Dienstag) Ausland: - US: Empire State Index (14.30 Uhr) NAHB-Index (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.08: - Ems-Chemie (21,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9653 - USD/CHF: 0,9424 - Conf-Future: +73 BP auf 153,84% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,504% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,24% auf 11'128 Punkte - SLI (Freitag): -0,50% auf 1'739 Punkte - SPI (Freitag): -0,39% auf 14'442 Punkte - Dax (Freitag): +0,74% auf 13'796 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,47% auf 6'554 Punkte

