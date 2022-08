STIMMUNG

Investoren bleiben weiter hin und her gerissen zwischen Rezessionsängsten und Inflationshoffnungen - ein Spagat, den sie nun schon eine kleine Weile wagen. Für den SMI zeichnet sich aktuell ein erneut freundlicher Handelsauftakt ab. Er würde damit insbesondere den freundlichen US-Vorgaben folgen, nachdem die asiatischen Börsen am Dienstag eher uneinheitlich tendieren.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'191,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,45% auf 33'912 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,62% auf 13'128 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,00% auf 28'871 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA akzeptiert ergänzenden Antrag für Polivy gegen Lymphdrüsenkrebs - Sonova gibt wegen schlechterer Nachfrage eine Gewinnwarnung heraus Markt entwickelt sich in einigen Schlüsselmärkten schleppender Insbesondere US-Privatmarkt wächst verhaltener als erwartet Höhere Kosten für Transport und Komponenten belasten Negativer Einfluss Wechselkurse auf Umsatz und Profitabilität Umsatz im Consumer-Hearing-Geschäft in H2 stärker erwartet H1: Umsatzwachstum von 16%-18% erwartet Weitgehend unveränderten bereinigten EBITA erwartet 22/23: Umsatzwachstum von neu 15%-19% erwartet (bisher 17-21%) Neu Anstieg bereinigter EBITA von 6%-10% erw (bisher 12-18%) Vorbörsliche Indikation -4,8% - Straumann H1: Umsatz 1178,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1160 Mio) Org. Umsatzwachstum 20,8% (VJ +62,9%) Core EBIT 329,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 315,0 Mio) Core-EBIT-Marge 27,9% (VJ 28,8%) Reingewinn 265,3 Mio Fr. (VJ 174,6 Mio) 2022: Ausblick bestätigt Org. Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich Profitabilität von rund 26% - inkl. Wachstumsinvestitionen CFO Peter Hackel geht - Suche nach neuem CFO im Gange Olivier Filliol soll an GV 2023 in VR gewählt werden Vorbörsliche Indikation +0,7% - Basilea H1: Liquide Mittel 141,9 Mio Fr. (Ende 2021: 150,0 Mio) Umsatz 58,6 Mio Fr. (VJ 54,2 Mio) EBIT -9 Mio Fr. (VJ -15,4 Mio) Reinergebnis -12,2 Mio Fr. (VJ -19,9 Mio) 2022: Umsatz (Cresemba und Zevtera) zw. 98-104 Mio Fr. erwartet 2023: Nachhaltige Profitabilität und positiver Cashflow bestätigt - Huber+Suhner H1: Auftragseingang 498,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 489,5 Mio) Umsatz 477,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 451,1 Mio) EBIT 54,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,1 Mio) EBIT-Marge 11,3% (AWP-Konsens: 10,4%) Reingewinn 43,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,2 Mio) 2022: Prognose erhöht Umsatzwachtum von 6 bis 8 Prozent erwartet EBIT-Marge im Bereich von 10-12% erwartet Vorbörsliche Indikation +4,2% - Medartis H1: Umsatz 88,4 Mio Fr. (VJ 75,4 Mio) EBITDA 9,9 Mio Fr. (VJ 13,8 Mio) EBITDA-Marge 11,2 % (VJ 18,3%) Reingewinn 0,0 Mio (VJ 7,1) 2022: Ausblick wegen wirtschaftlichem Umfeld gesenkt Umsatzwachstum im hohen Zehnerprozentbereich EBITDA-Marge um 1-2 Prozentpunkte belastet - Orior H1: Umsatz 309,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 307,6 Mio) Organisches Wachstum 7,7% (AWP-Konsens: 6,2%) EBITDA 30,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,5 Mio) EBITDA-Marge 9,8% (AWP-Konsens: 9,9%) EBIT 17,47 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,9 Mio) Reingewinn 13,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,5 Mio) 2022: Umsatz-Guidance neu 645-660 Mio Fr. (vorher 639-654 Mio) EBITDA-Guidance von 10 bis 10,3% bestätigt Milena Mathiuet per 1. September 2022 in Konzernleitung der Gruppe - Swiss Steel Q2: Absatz 457 Kilotonnen (VJ 518 Kilotonnen) Umsatz 1115,8 Mio EUR (VJ 839,1 Mio) 2022: Erwarten neu adj. EBITDA von 220-260 Mio EUR Unsicherheiten und Volatilität haben zugenommen - Meyer Burger bezieht Silizium-Wafer aus Norwegen - Talenthouse H1: Bruttoumsatz (Pro-forma-Basis) in USD sinkt um 6% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Clientis-Gruppe H1: Konzerngewinn 31,7 Mio Fr. (VJ 29,4 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - Vifor: CSL Limited meldet Anteil von 98,23% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: Conf. Call zu revidierter Guidance (8.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf Call 13.30 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/11.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (MK 13.30 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - VP Bank: MK Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Addex: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.00 Uhr) - BCV: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q2 (8.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2022 (Donnerstag) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (Donnerstag) Ausland: - Eurozone: Handelsbilanz 06/22 (11.00 Uhr) - Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/22 (11.00 Uhr) - USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/22 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 07/22 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 07/22 (15.15 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; vollzogen per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ems-Chemie (21,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9620 - USD/CHF: 0,9464 - Conf-Future: +66 BP auf 154,50% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,46% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,39% auf 11'172 Punkte - SLI (Montag): +0,16% auf 1'742 Punkte - SPI (Montag): +0,42% auf 14'503 Punkte - Dax (Montag): +0,15% auf 13'817 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,39% auf 6'570 Punkte

