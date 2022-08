STIMMUNG

Die Schweizer Aktienbörse wird mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA und aus Asien fester erwartet. Allerdings dürften sich die Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung der US-Detailhandelsumsätze um 14.00 Uhr und des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung am Abend vorsichtig verhalten. Bis dahin dürften sie sich näher mit den Aktien der Firmen beschäftigen, die ihre Zwischenbilanz veröffentlicht haben.

- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'142,24 Pkte (8.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,71% auf 34'152 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,19% auf 13'103 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,12% auf 29'191 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life H1: Prämien 10'801 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'981 Mio) Fee-Erträge 1169 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1143 Mio) Eigenkapital 10'086 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13'887 Mio) Betriebsgewinn 907 Mio Fr. (AWP-Konsens: 876 Mio) Reingewinn 642 Mio Fr. (AWP-Konsens: 631 Mio) SST-Quote geschätzt bei 215% Sind mit neuem Programm "Swiss Life 2024" gut gestartet Bestätigen Finanzziele von Programm "Swiss Life 2024" Vorbörsliche Indikation +1,1% - Zurich platziert nachrangige Anleihe in Höhe von 1 Milliarde GBP - Gurit H1: Umsatz 234,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 226,6 Mio) EBIT 19,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,8 Mio) EBIT-Marge 2,0% (VJ: 4,2%) Reinergebnis 16,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,5 Mio) 2022: Bisheriger Ausblick erhöht - stärkeres zweites Halbjahr erwartet Umsatz von 500 bis 530 Mio Fr. erwartet (bisher 440-480 Mio Fr.) Adjustierte operative Gewinnmarge von 2,0 bis 4,0% erwartet - Implenia H1: Umsatz 1767 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1855 Mio) EBIT 95,08 Mio Fr. (AWP-Konsens: 85,4 Mio) EBIT-Marge 5,4% (AWP-Konsens: 4,6%) Reingewinn 64,05 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,2 Mio) Auftragsbestand mit 7,1 Mrd Fr. (VJ 6,6 Mrd) erstmals über 7 Mrd 2022: EBIT-Ziel auf über 130 Mio Fr. erhöht (bisher: über 120 Mio) Mittel- und langfristige EBIT-Ziele unverändert erhält Zuschlag für Hauptlos Nord 2. Röhre Gotthard Strassentunnel Gesamtsumme des Auftrags 467 Mio Fr. - Ina Invest H1: Liegenschaftenerfolg 4,8 Mio Fr. (VJ 1,2 Mio) Neubewertungserfolg 10,7 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) EBIT 12,0 Mio Fr. (VJ 3,1 Mio) Gewinn 17,0 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) 2022: Blicken optimistisch in die Zukunft - Komax H1: Umsatz 241,78 Mio Fr. (AWP-Konsens: 232,9 Mio) Auftragseingang 342.8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 285,0 Mio) EBIT 30,56 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,5 Mio) EBIT-Marge 12,6% (AWP-Konsens: 11,3%) Reingewinn 23.3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,2 Mio) 2022: Umsatz und EBIT im zweiten Halbjahr auf Niveau H1 Rechnen Ende 2022 mit einer weiterhin hohen Book-to-Bill-Ratio - Orascom DH H1: Gruppenumsatz 270,5 Mio Fr. (VJ 225,7 Mio) Adj. EBITDA 66,5 Mio Fr. (VJ 58,0 Mio) Nettoergebnis nach Minderheiten +11,3 Mio Fr. (VJ -5,0 Mio) 2022: Zuversichtlich für weiteren Geschäftsverlauf Werden wachsames Auge auf Cash und Kosten haben - Schweiter H1: Umsatz 647,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 654,4 Mio) EBITDA 57 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,0 Mio) EBIT 37,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,1 Mio) Reingewinn 27,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,0 Mio) H2: Marktumfeld wird anspruchsvoll bleiben Geschäftsverlauf im Rahmen des H1 erwartet Solide Nachfrage im Display- und Architekturgeschäft erwartet - SGKB H1: Geschäftsertrag 245,9 Mio Fr. (VJ 253,2 Mio) Geschäftserfolg 106,9 Mio Fr. (VJ 109,0 Mio) Konzerngewinn 91,16 Mio Fr. (VJ 93,9 Mio) Verwaltete Vermögen 52,1 Mrd Fr. (Ende 2021: 55,8 Mrd) 2022: Prognose gesenkt, Ergebnis unter Vorjahr erwartet Unveränderte Dividende erwartet - Tecan H1: Umsatz 584,01 Mio Fr. (AWP-Konsens: 549,4 Mio) EBITDA 114,28 Mio Fr. (VJ 115,0 Mio) adj. EBITDA-Marge 20,4% (AWP-Konsens: 19,5%) Reingewinn 65,66 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,7 Mio) Starkes organisches Wachstum der Nicht-Covid-Umsätze Herausforderungen in Lieferkette und Frachtverkehr bewältigt 2022: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen 10er%-Bereich erw. - VP Bank H1: Geschäftsertrag 161,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,0 Mio) Reingewinn 21,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,6 Mio) Betreute Kundenvermögen 46,5 Mrd Fr. (Ende 2021: 51,8 Mrd) Netto-Neugeldzufluss +0,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: -0,2 Mrd) Von Sanktionen betroff. Kundenvermögen von 0,2 Mrd Fr. separiert Netto-Neugeldzufluss im Juli 0,4 Mrd Fr., Strategie 2026 bleibt Finanzielle Ziele per Ende Strategiezyklus werden aber überprüft - Crealogix veräussert Digital Learning Geschäft - Hypi-Lenzburg-Verwaltungsrat Andreas Kunzmann tritt per sofort zurück - Mobilezone gewinnt Ausschreibung vom Bundesamt für Informatik - Volumen 85 Mio - Relief Therapeutics ernennt David McCullough zum Head of U.S. Market Access - Von Roll erhält Auftrag von Batteriezellenhersteller, Volumen von 40 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - GB: Verbraucherpreise Juli +10,1% gg VJ (PROGNOSE +9,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Baloise: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - SHL meldet Eigenanteil von 0,07%/14,93% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,06% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00/11.00 Uhr) - Gurit: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Implenia: MK Ergebnis H1 (13.30 Uhr) - Ina Invest: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Komax: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Orascom DH: Conf. Call Ergebnis Q2 (16.00 Uhr) - Schweiter: MK Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - SGKB: MK Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Tecan: Conf. Call Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - VP Bank: MK Ergebnis H1 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Addex: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.00 Uhr) - BCV: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: Nebag: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2022 (Donnerstag) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (Donnerstag) BFS: Industrieproduktion Q2 (Freitag) Ausland: - EZ: Beschäftigung Q2/22 (vorläufig) (11.00 Uhr) BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 07/22 (14.30 Uhr) Lagerbestände 06/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 27.7.22 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; vollzogen per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9666 - USD/CHF: 0,9509 - Conf-Future: -75 BP auf 153,75% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,405% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,37% auf 11'130 Punkte - SLI (Dienstag): -1,00% auf 1'724 Punkte - SPI (Dienstag): -0,65% auf 14'408 Punkte - Dax (Dienstag): +0,68% auf 13'910 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,59% auf 6'593 Punkte

