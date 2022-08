STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag im vorbörslichen Geschäft mit einer leicht negativen Tendenz. Die Vorgaben aus den USA sind nach durchzogenen Wirtschaftsdaten wenig aussagekräftig. Im Fokus bleibt die Geldpolitik. Am Vortag hatten sich in den USA verschiedene Mitglieder des Fed dazu geäussert. Dabei war der Grundtenor weiter eher "hawkish".

- SMI vorbörslich: -0,15% auf 11'150,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,06% auf 33'999 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,21% auf 12'965 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,07% auf 28'921 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova übernimmt chinesische Hörakustikgeschäftskette Hysound Hysound-Gruppe hat 2021 Nettoumsatz von rund 230 Mio RMB (32 Mio Fr.) Kauf wird voraussichtlich in H2 des GJ 2022/23 abgeschlossen Kein Kaufpreis für Hysound-Gruppe im Communiqué genannt vorbörsliche Indikation +0,9% - Vifor-JV VFMCRP erhält Schweiz-Zulassung für Juckreiz-Therapie Kapruvia - Adval Tech H1: Nettoergebnis 0,0 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) EBIT 1,5 Mio Fr. (VJ 5,8 Mio) Gesamtleistung 90,9 Mio Fr. (VJ 90,4 Mio) EBIT-Marge 1,6% (VJ: 6,4%) Verzichten wegen Unsicherheiten auf Ausblick für 2. Halbjahr - Highlight E&E H1: Betriebsergebnis -7,6 Mio Fr. (VJ -4,6 Mio Fr.) Konzernergebnis -14,3 Mio Fr. (VJ rev. -13,0 Mio) Umsatz 268,5 Mio Fr. (VJ 207,3 Mio) Mobilezone H1: Umsatz 499,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 500,2 Mio) EBIT 34,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,9 Mio) Reingewinn 26,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,0 Mio) Umsatzanteil Deutschland 72%, Anteil Schweiz 28% Vertragsabschlüsse Deutschland +15,5%, Schweiz +11,5% 2022: Weiterhin EBIT zwischen 70 und 80 Mio Fr. erwartet Weiter EBIT-Marge von 7,6% erwartet Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6 bis 8% erwartet - Polypeptide H1: Umsatz 133,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 136,4 Mio) adj. EBITDA-Marge 20% (AWP-Konsens: 20,2%) Reingewinn 10,25 Mio EUR (AWP-Konsens: 11,5 Mio) adj. EBITDA 26,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 27,6 Mio) Mittelfristziele angepasst mittelfristiges Umsatzwachstum im tiefen 10er%-Bereich erw. mittelfristige Erhöhung der EBITDA-Marge Richtung 30% erw. 2022: Umsatzwachstum von 8-10% erwartet EBITDA-Marge 22-25% erwartet vorbörsliche Indikation -6,2% - PSP H1: Liegenschaftenertrag 157,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,4 Mio) EBITDA vor Neubewertung 155,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,8 Mio) Reingewinn 227,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,0 Mio) Leerstandsquote 3,7% (VJ 3,1%) 2022: Erhöht EBITDA-Prognose auf 290 Mio Fr. (zuvor über 285 Mio) Leerstände per Ende Jahr weiter unter 4% erwartet vorbörsliche Indikation +0,9% - U-blox H1: Umsatz 294,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 265,2 Mio) adj. EBIT 57,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,4 Mio) EBIT 53,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,6 Mio) Reingewinn 45,8 Fr. (AWP-Konsens: 20,8 Mio) CEO: Sehen langfristig starke Nachfrage nach unseren Produkten Haben Verkaufspreise angepasst und Profitablität klar verbessert Auftragsabwicklung noch leicht von Lieferengpässen belastet 2022: Umsatzwachstum 46-54% (bisher: 27-39%) erwartet EBIT-Wachstum 16-19% (bisher: 10-14%) angepeilt EBIT-Marge 16-19% (bisher: 10-14%) angepeilt vorbörsliche Indikation +8,4% - Burckhardt Compression: Ex-CEO Marcel Pawlicek will nicht in Verwaltungsrat - Formulafirst im ersten Halbjahr mit Verlust - Highlight Communications mit klarem Verlust im ersten Halbjahr - Nebag H1: Ergebnis -2,14 Mio Fr. (VJ +7,31 Mio) - SHL: Auflösung der Aktionärsgruppe Alroy-Family NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Autosalon 2023 in Genf findet nicht statt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: Ausland: DE: Erzeugerpreise Juli +37,2% GG VORJAHR (Prognose +31,8) Erzeugerpreise Juli +5,3% GG VORMONAT (Prognose +0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (MK 13.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call. 10.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 - Aluflexpack: Ergebnis H1 (nachbörslich) GV: Klingelnberg WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9658 - USD/CHF: 0,9585 - Conf-Future: unverändert auf 153,68% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,538% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,35% auf 11'168 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,42% auf 1'721 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,38% auf 14'438 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,52% auf 13'697 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,53% auf 6'557 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)