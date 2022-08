STIMMUNG

- Die Inflations- und Wachstumssorgen halten die Märkte weiter im Griff. Daher wird der Schweizer Aktienmarkt erneut schwächer erwartet. Anleger befürchten, dass die US-Notenbank wegen der hohen Inflation weiterhin einen aggressiven Ton anschlagen wird. Daher neigten sie vor dem Symposium der Notenbanker in Jackson Hole auch verstärkt zu Verkäufen.

- SMI vorbörslich: -0,23% auf 11'060,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,91% auf 33'064 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,55% auf 12'382 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,17% auf 28'457 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon erwirbt Aerie Pharmaceuticals fpr 770 MioUSD Transaktion soll Bereich der ophthalmologischen Pharmazeutika stärken Abschluss der Transaktion im Q4 2022 erwartet Transaktion wird sich bis 2024 positiv auf EPS core diluted auswirken - Novartis-Stellenabbau in der Schweiz trifft viele Kaderpositionen - Roche bringt neue PCR-Diagnoseplattform auf den Markt - Sonova lanciert neue Hörgeräteplattform Phonak Lumity - Arbonia H1: Umsatz 630,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 627,8 Mio) EBITDA 52,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,6 Mio) EBIT 17,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,2 Mio) Reingewinn 11,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,6 Mio) 2022: Umsatzziel bestätigt - Wachstum von über 5% erwartet EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 10-11% erwartet geht von deutlich stärkeren 2. HJ 2022 im Vergl. zum 1. HJ 2022 aus - Bank Linth H1: Reingewinn +11,7% auf 15,8 Mio Fr. Geschäftsertrag -6,3% auf 44,7 Mio Fr. - Feintool H1: Umsatz 411,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 349,4 Mio) EBIT 14,56 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,9 Mio) EBIT-Marge 3,5% (VJ 6,3%) Reingewinn 8,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,6 Mio) 2022: Umsatz von 850 Mio erwartet (zuvor über 800 Mio) Weiter EBIT-Marge von über 3 % erwartet Torsten Greiner als neuer CEO per 2023 vorgeschlagen CEO Knut Zimmer tritt Ende 2022 aus persönlichen Gründen zurück - Flughafen Zürich H1: Umsatz 458 Mio Fr. (AWP-Konsens: 448,2 Mio) EBITDA 238 Mio Fr. (AWP-Konsens: 214,0 Mio) Reinergebnis 55 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,8 Mio) 2022: Passagieraufkommen weiter bei 2/3 von 2019 erwartet vorbörsliche Indikation +1,5% - Intershop H1: Reingewinn 36,4 Mio Fr. (VJ 40,9 Mio) H1: Nettoliegenschaftsertrag 33,7 Mio Fr. (VJ 33,5 Mio) EBIT 49,8 Mio Fr. (VJ 52,4 Mio) Bewertungsveränderungen 19,3 Mio Fr. (VJ 6,2 Mio) 2022: Mietertrag in H2 auf Vorjahreshöhe erwartet - Skan H1: Umsatz 120,9 Mio Fr. (VJ 102,0 Mio) Auftragsbestand 367,4 Mio Fr. (VJ 226,1 Mio) EBITDA 10,7 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) Reinergebnis 1,1 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) Auftragseingang 263,3 Mio CHF (VJ 156,8 Mio) Erlösentwicklung konnte nicht mit Auftragseingang Schritt halten Neue Projekte waren noch nicht verrechenbar Höhere Kosten durch Personalaufbau 2022: Ausblick bestätigt Zuversichtlicher Ausblick dank breit abgestütztem Marktwachstum Werden weiterhin mit Inflation/Lieferkettenproblemen kämpfen Ralf Krämer neuer Technologie-Chef; Marina Häni neue Personalchefin - Vetropack H1: Umsatz 435,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 440,3 Mio) EBIT 48,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,3 Mio) Reingewinn -9,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,8 Mio) Abschreiber von 46,5 Mio Fr. wegen Schäden bei Ukraine-Fabrik Hohe Nachfrage nach Glasverpackungen 2022: Leichtes Umsatzwachstum in LW erwartet EBIT-Marge im oberen einstelligen Bereich erwartet Reingewinn klar unter Vorjahr wegen Abschreiber im H1 - Evolva: SIX-Börsenaufsicht stellt Sanktionsantrag wg Jahresabschlüssen 2019/20 - Kuros: MagnetOs Knochentransplantat erreicht "drei wichtige Meilensteine" - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schwweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,19% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,07% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Arbonia: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Feintool: MK Ergebnis H1 (13.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Conf. Call Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Intershop: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Skan: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis H1 (nachbörslich) GV: Klingelnberg Mittwoch - Allreal: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Donnerstag: - Asmallworld: Ergebnis H1 - Bachem: Ergebnis H1 - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Perrot Duval: Ergebnis 2021/22 - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 - Warteck Invest: Ergebnis H1 - Molecular Partners: Ergebnis H1 (22.230 Uhr/Conf. Call 26.8. 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q2 (Donnerstag) Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe + Dienste 08/22 (09.30 Uhr) - EZ: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig, 16.00 Uhr) - GB: S&P Global/CIPS Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (10.30 Uhr) - US: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (15.45 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 08/22 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 07/22 (16.00 Uhr) API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9573 - USD/CHF: 0,9649 - Conf-Future: Conf-Future: -57 BP auf 151,32% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,623% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,64% auf 11'086 Punkte - SLI (Montag): -1,06% auf 1'693 Punkte - SPI (Montag): -0,71% auf 14'308 Punkte - Dax (Montag): -2,32% auf 13'231 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,72% auf 6'379 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)