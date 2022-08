STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte etwas tiefer erwartet. Von den US-Börsen kamen am Vorabend keine positiven Impulse, und in Asien ging es in der Nacht dann mehrheitlich abwärts. Dem SMI drohen somit zum dritten Mal in der laufenden Woche Verluste.

- SMI vorbörslich: -0,16% auf 10'915,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,47% auf 32'910 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,00% auf 12'381 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,36% auf 28'349 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont will Mehrheitsbeteiliung an YNAP verkaufen Farfetch und Alabbar kaufen Anteil von 47,5% bzw. 3,2 % an YNAP und Farfetch erhalten Put- und Calloptionen für Ynap-Anteile YNAP wird mit Farfetch-Plattform-Lösung das Geschäft vorantreiben Deal ist wichtiger Schritt zum Aufbau einer Luxusgüterplattform Neubewertung erfordert Abschreibung von derzeit 2,7 Mrd EUR Definitiver Abschreiber hängt stark von Farfetch-Börsenkurs ab YNAP wird in der Bilanz als "zur Veräusserung gehalten" eingestuft Marken eröffnen auf Farfetch-Marktplatz e-Konzessionen vorbörsliche Indikation +0,8% - Swiss Life platziert Senior-Anleihe in Höhe von 700 Mio Euro - Allreal H1: Reingewinn exkl. NB 81,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,9 Mio) EBIT exkl. NB 100,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 95,5 Mio) Mietertrag 106,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,9 Mio) Neubewertungsgewinne 1,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,7 Mio) - Aluflexpack H1: Umsatz 164,8 Mio EUR (VJ 126,5 Mio) Adj. EBITDA 24,3 Mio EUR (VJ 21,4 Mio) Reinergebnis 8,3 Mio EUR (VJ 12,7 Mio) neuer strategischer Fahrplan bis 2025 Org. Nettoumsatz soll bis 2025 auf 450-500 Mio. EUR steigen Strebt im Jahr 2025 adj. EBITDA-Marge zwischen 14-16 Prozent an 2022: Nettoumsatz von 320-350 EUR erwartet (bislang 310-330 Mio ) Erwarten adj. EBITDA von 39-44 Mio EUR (bislang: 35-40 Mio) - Dätwyler H1: Umsatz 541,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 534,4 Mio) EBIT 72,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,5 Mio) EBIT-Marge 13,4% (AWP-Konsens: 13,5%) Reinergebnis 57,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,1 Mio) Nur geringe direkte Abhängigkeit von russischem Erdgas Folgen durch Gasmangel eher indirekt über Kunden und Lieferanten Healthcare deshalb mit verlangsamten Wachstum 2022: Bisherige Prognosen bestätigt Umsatz zwischen 1,15 und 1,20 Mrd Fr. erwartet EBIT-Marge im Bereich von 13 bis 16% erwartet H2: Mangel an Gas und Elektrozität wird Kosten wesentlich erhöhen Rückläufige Umsätze von Komponenten für Covid-Impfstoffe erw. vorbörsliche Indikation +0,8% - LLB H1: Geschäftsertrag 241,9 Mio Fr. (VJ 231,8 Mio) Konzernergebnis 75,9 Mio Fr. (VJ 71,1 Mio) Kundenvermögen 84,2 Mrd Fr. (Ende 2021: 91,9 Mrd) Nettoneugeld-Zufluss 2,5 Mrd Fr. (VJ 2,7 Mrd) Streben für 2022 nach wie vor ein solides Ergebnis an - Minoteries H1: Reingewinn 2,55 Mio Fr. (VJ 2,55 Mio) Nettoumsatz 70,7 Mio Fr. (VJ 71,4 Mio) 2022: Leicht höherer Nettoumsatz und stabiles Ergebnis erwartet - Sensirion H1: EBITDA 48,9 Mio Fr. (VJ 45,9 Mio) EBITDA-Marge 29,6% (VJ 31,8%) Umsatz 164,8 Mio Fr. (VJ 144,4 Mio) Reingewinn 35,0 Mio Fr. (VJ 34,8 Mio) mittel- und langfristige Wachstumsaussichten intakt 2022: Senkt Umsatzprognose - Nun 310-340 Mio Fr. erwartet Margenprognose bestätigt, EBITDA im mittleren 20%-Bereich vorbörsliche Indikation -3,8% - SF Urban: Entwicklungsgeschäft wird Betriebsergebnis positiv beeinflussen H2: Positiver Ausblick auf Ertragssituation - Aevis H1: Umsatz +42,6% auf 584,2 Mio Fr. - LLB H1: Cost-Income-Ratio 62,8% (VJ 65,1%) - Blackstone Resources beauftragt neue Revisionsstelle - Molecular Partners: US-Anwälte legen Sammelklage ein - Relief Therapeutics will Beteiligungspapiere ADS an Nasdaq kotieren lassen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen H1: Reingewinn 556 Mio Fr. (VJ 505 Mio) Geschäftserfolg 623 Mio Fr. (VJ 614 Mio) Geschäftsertrag 1,69 Mrd Fr. (VJ 1,65 Mrd) Hypothekarforderungen +1,8% auf 200,0 Mrd Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Baloise: Norges Bank meldet Anteil von 3,09% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,93% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,94% - SHL: Yariv Alroy meldet Anteil von 6,09%; Gruppe Alroy <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Richemont: Conf. Call zu YNAP-Verkauf (9.00 Uhr) - Allreal: Conf. Call zum Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Dätwyler: Conf. Call zum Ergebnis H1 (13.30 Uhr) - Sensirion: Conf. Call zum Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - SF Urban: MK zum Ergebnis H1 (12.00 Uhr) - LLB: Conf. Call zum Ergebnis H1 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Asmallworld: Ergebnis H1 - Bachem: Ergebnis H1 - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Perrot Duval: Ergebnis 2021/22 - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 - Warteck Invest: Ergebnis H1 - Molecular Partners: Ergebnis H1 (22.30 Uhr/Conf. Call 26.8. 14.00 Uhr) Freitag: - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q2 (Donnerstag) Beschäftigungsbarometer Q2 (Freitag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (vorläufig; 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 07/22 (16.00 Uhr EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9601 - USD/CHF: 0,9658 - Conf-Future: -116 BP auf 150,16% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,733% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,38% auf 10'933 Punkte - SLI (Dienstag): -1,06% auf 1'675 Punkte - SPI (Dienstag): -1,30% auf 14'122 Punkte - Dax (Dienstag): -0,27% auf 13'194 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,06% auf 6'362 Punkte

