STIMMUNG

An der Schweizer Börse zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Handelseröffnung ab und damit eine Fortsetzung der Erholung vom Vortag. Etwas Rückenwind geben aktuell leicht positive Vorgaben aus Asien, die Börsianer auf ein neuerliches Konjunkturprogramm Chinas zurückführen.

- SMI vorbörslich: +0,31% auf 11'046,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,18% auf 32'969 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,41% auf 12'432 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,71% auf 28'515 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: plant Börsengang für Generikasparte Sandoz Sandoz wird eigenständiges Unternehmen Sandoz soll an der SIX kotiert werden Sandoz-Transaktion für Novartis steuerneutral Sandoz-Transaktion soll im H2 2023 abgeschlossen sein Sandoz-Sitz soll in der Schweiz sein Sandoz ist das grösste europäische Generikaunternehmen Sandoz-Ausgliederung unterstützt Fokus-Strategie von Novartis CEO: Sandoz Spin-Off ist im besten Interesse aller Aktionäre Entscheid ist am gestrigen Mittwoch gefallen Richard Saynor bleibt CEO von Sandoz Auf Sandoz-Seite werden aktuell neue Kapazitäten aufgebaut Ort des künftigem Sandoz-Sitzes noch nicht bestimmt Haben auch Kaufangebote für Sandoz erhalten Wenn attraktive Kaufofferte für Sandoz eingeht, prüfen wir das Haben keine verbindliche Kaufofferte für Sandoz erhalten Keine finanziellen Auswirkungen auf Novartis erwartet vorbörsliche Indikation +1,1% - Swiss Life: Stadt Zürich tauscht mit Swiss Life mehrere Grundstücke - Asmallworld H1: EBITDA 1,4 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Umsatz 7,4 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) 2022: Ziele bestätigt - Bachem H1: Umsatz 234,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 244,1 Mio) EBIT 51,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,2 Mio) Reingewinn 36,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,7 Mio) Ziel für EBITDA-Marge bis 2026 bei über 30% Auftragslage für das zweite Halbjahr sehr positiv Umsatzpotential bis 2026 von 1 Milliarde Franken 2022: Deutliche Verbesserung von Umsatz und Ergebnis gg. H1 erwartet Umsatzwachstum im mittl. bis hohen 1-st. Prozentbereich erwartet Gegenüber Vorjahr stabile EBIT-Marge erwartet bestätigt Ziel Jährlicher Wachstumsrate von rund 15% bis 2026 vorbörsliche Indikation -3,9% - Baloise H1: Reingewinn 287,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280,5 Mio) Geschäftsvolumen 5,44 Mrd Fr. (VJ 5,89 Mrd) Combined Ratio netto 91,9% (AWP-Konsens: 91,8%) EBIT Nicht-Leben 162,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174,0 Mio) EBIT Leben 178,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 173,2 Mio) Eigenkapital 5021 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6408 Mio) SST-Quote per Ende Juni rund 230 Prozent (Ende 2021: 220%) Sind mit neuem "Simply Safe: Season 2"-Programm dynamisch gestartet vorbörsliche Indikation -0,9% - Evolva H1: EBITDA -9,5 Mio Fr. (VJ -13,0 Mio) Liquide Mittel 7,4 Mio Fr. (Ende 2021: 11,0 Mio) Mittelfristig weiter Umsatzwachstum von 40-60% angestrebt 2022: Weiter auf Kurs für Umsatz von 15 Millionen Franken will weiterhin im Jahr 2025 Umsatz von 45 bis 50 Mio Franken erreichen - Kudelski H1: Reinergebnis -18,56 Mio USD (VJ -3,1 Mio) Umsatz 333,4 Mio USD (AWP-Konsens: 348,7 Mio) EBITDA 0,5 Mio USD (AWP-Konsens: 8,4 Mio) 2022: Weiterhin EBITDA zwischen 55 und 75 Mio USD erwartet Ziele für einzelne Sparten bleiben bestehen - LUKB H1: Konzerngewinn 110,9 Mio Fr. (VJ 111,0 Mio) Verwaltete Vermögen 35,4 Mrd Fr. (Ende 2021: 40,0 Mrd) Geschäftsertrag 289,3 Mio Fr. (VJ 285,1 Mio) Geschäftserfolg 139,7 Mio Fr. (VJ 139,2 Mio) 2022: Ausblick bestätigt - Gewinn auf Vorjahreshöhe - Perrot Duval 2021/22: Dividende 2,00 Fr. (VJ 3,00 Fr.) Guter Start ins Geschäftsjahr 2022/23 - Siegfried: beginnt mit Bau von grosser Produktionsanlage in Minden (DE) Gesamtinvestition von bis zu 100 Mio Franken - SoftwareOne H1: Bruttogewinn Software&Cloud 274,7 Mio Fr. (VJ 267,6 Mio) Bruttogewinn 469,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 468,9 Mio) Bruttogewinn Solutions&Services 195,2 Mio Fr. (VJ 146,7 Mio) EBITDA bereinigt 117,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 110,1 Mio) EBITDA-Marge bereinigt 25,1% (AWP-Konsens: 23,5%) Reingewinn bereinigt 63,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55,2 Mio) 2022: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +4,2% - SPS H1: Reingewinn 267,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,9 Mio) Mietertrag 214,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 214,6 Mio) EBIT 365,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 309,5 Mio) Leerstandsquote 4,6% (VJ 4,7%) EBIT vor NB 198,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 194,0 Mio) 2022: erhöhen unsere Guidance für 2022 CEO Zahnd übernimmt auch Leitung des Immobilienbereichs - Valartis H1: Nettogewinn 17,8 Mio Fr. (VJ 4,8 Mio) Geschäftsertrag 11,1 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) 2022: Fokus auf Schutz der Investitionen in Russland - Warteck H1: Ergebnis Liegenschaften-Neubewertung 7,4 Mio Fr. (VJ 9,7 Mio) Konzerngewinn 14,8 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) Voraussetzungen für nachhaltig positive Entwicklung gegeben - Castle PE rechnet mit einem Verlust von 10,5 Millionen USD im ersten Semester - ENR Russia H1: Reinergebnis +13,4 Mio Franken (VJ +2,9 Mio) - Interroll erhält 100'000 Franken Busse wegen Verletzung der Ad-hoc-Pflichten - Talenthouse: Neue Aktien werden ab Ende August gehandelt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq H1: Nettoumsatz 6,03 Mrd Fr. (VJ 2,65 Mrd) Reinergebnis -592 Mio Fr. (VJ +16 Mio) Bereinigtes EBITDA 114 Mio Fr. (VJ 83 Mio) 2022: Können nicht mit Sicherheit mit positivem IFRS-Ergebnis rechnen - WEKO hebt vorsorgliche Massnahmen gegen Mastercard auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: BIP Q2 +1,8% gg Vorjahr (Prognose +1,5) - 2. Schätzung BIP Q2 +0,1% gg Vorquartal (Prognose 0,0) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 20,5% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Novartis: Conf. Call zu Sandoz-Abspaltung (16.00 Uhr) - Baloise: Conf. Call zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Evolva: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Kudelski: Conf. Call zu Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Luzerner KB: MK zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - SoftwareONE: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - SPS: MK zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich USA) Freitag: - SFS: SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Montag: - Varia US: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q2 (Donnerstag) Beschäftigungsbarometer Q2 (Freitag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 08/22 - ZO: EZB Sitzungsprotokoll 21.7.22 - US: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) Privater Konsum Q2/22 (2. Veröffentlichung) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9653 - USD/CHF: 0,9633 - Conf-Future: -71 BP auf 149,45% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,773% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,73% auf 11'013 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,66% auf 1'686 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,73% auf 14'225 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,20% auf 13'220 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,13% auf 6'387 Punkte

awp-robot/sw/tv

(AWP)