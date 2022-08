STIMMUNG

Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss dank positiver Vorgaben aus den USA etwas fester erwartet. Vor der am Nachmittag mit Spannung erwarteten Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Fed, dürften sich die Anleger wohl zurückhalten und das Geschäft daher eher in ruhigen Bahnen verlaufen, heisst es am Markt. Vom Auftritt Powells an der Notenbankerkonferenz im amerikanischen Jackson Hole werden neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erwartet.

- SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'103,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,98% auf 33'292 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,67% auf 12'639 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,57% auf 28'641 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel ernennt Tobias Jerschke zum Deutschland-Chef - Novartis pausiert Studie mit Huntington-Mittel Branaplam - Swisscom gibt Projekt für 5G-Antenne in Belfaux FR auf - Edisun Power H1: Umsatz 9,23 Mio Fr. (VJ 8,55 Mio) Reingewinn 6,19 Mio Fr. (VJ 2,53 Mio) H2 startete operativ "sehr vielversprechend" - EEII H1: Reinergebnis -6,01 Mio Fr. (VJ +2,45 Mio) Gazprom-ADRs massiv von Einmarsch in die Ukraine beeinträchtigt Arbeiten intensiv an einer Lösung für die Zukunft des Unternehmens - Hiag H1: Mietertrag 32,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,5 Mio) Reingewinn 56,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,3 Mio) EBITDA 62,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,0 Mio) Neubewertung Immobilien 42,3 Mio Fr. (VJ 32,2 Mio) Für H2 weitere Steigerung der Mieteinnahmen erwartet Leerstand in H2 auf ähnlichem Niveau wie H1 (6,9%) erwartet 2022: Unverändert gutes Ergebnis erwartet - Molecular Partners H1: Umsatz 184,5 Mio Fr. (VJ 4,4 Mio) Reinergebnis 148,6 Mio Fr. (VJ -33,6 Mio) Liquide Mittel 285,1 Mio Fr. (Ende Q1: 296,2 Mio) - SFS H1: EBIT 162,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162 Mio) Umsatz 1224,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1174 Mio) Reingewinn 131,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131 Mio) EBIT-Marge 13,3% (AWP-Konsens: 13,7%) Zielband für EBIT-Marge neu 12-15% Mittelfristiges Umsatzwachstumsziel weiter 3-6% 2022: Weiter Umsatzwachstum exkl. Hoffmann von 3 bis 6 Prozent erwartet EBIT-Marge inkl. Hoffmann von 12-15% erwartet Umsatzbeitrag von Hoffmann 720 bis 770 Mio Fr. H2: Verlangsamung der Geschäftsaktivitäten erwartet wegen Inflation - Zug Estates H1: Reingewinn exkl. NB 16,8 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Reingewinn 27,9 Mio Fr. (VJ 32,7 Mio) Liegenschaftsertrag 30,4 Mio Fr. (VJ 29,8 Mio) EBIT 35,4 Mio Fr. (VJ 40,6 Mio) 2022: Konzernergebnis ohne NB/Sondereff. von über 30 Mio. erwart. - Burkhalter: Jean Claude Bregy hält nach Aktienverkauf noch 6,61% der Anteile NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Postfinance: Postomaten und Twint wegen Panne lahmgelegt - ZKB H1: Konzerngewinn 541 Mio Fr. (VJ 487 Mio) Geschäftserfolg 537 Mio Fr. (VJ 492 Mio) Geschäftsertrag 1,34 Mrd Fr. (VJ 1,27 Mrd) Verwaltete Vermögen 388,1 Mrd Fr. (Ende 2021: 409,2 Mrd) Netto-Neugeldzufluss 17,8 Mrd Fr. 2022: Zuversichtlich für "ansprechendes Ergebnis" im H2 Jörg Steinger wird neuer Revisionschef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: GFK-Konsumklima für September -36,5 Pkt (Prognose -32,0); gg -30,9 JP: Aug Tokyo Core CPI +2,6% Y/Y; July +2,3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,996% - Talenthouse: Roman Scharf meldet Anteil von 17,15%/26,01%; Talenthouse AG <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - SFS: Conference Call zu Ergebnis H1 - Zug Estates: Conference Call zu Ergebnis H1 - Hiag: Conference Call zu Ergebnis H1 Montag: - Varia US: Ergebnis H1 Dienstag: - Pierer Mobility: Ergebnis H1 - TX Group: Ergebnis H1 - Partners Group: Ergebnis H1 - Peach Property: Ergebnis H1 - Givaudan: MK H1, Zürich - Epic: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (08.30 Uhr) - BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2021 (Dienstag) - KOF Konjunkturbarometer August (Dienstag) Ausland: - EU: EZB Geldmenge M3 07/22 (10.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 07/22 (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 07/22 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (16.00 Uhr) Jackson Hole Economic Symposium - Rede Fed-Chef Jerome Powell (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9607 - USD/CHF: 0,9640 - Conf-Future: +112 BP auf 150,57% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,796% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,46% auf 11'064 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,65% auf 1'697 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,42% auf 14'285 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,39% auf 13'272 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,31% auf 6'382 Punkte

