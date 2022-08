STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart am Montag an die Schwäche von vor dem Wochenende anknüpfen. Die vorbörslichen Indikationen sind tiefrot. Die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Notenbanktreffen in Jackson Hole hatte zwar bereits am Freitagnachmittag die hiesigen Kurse belastet. Die wieder aufgefrischten Zinssorgen belasten die Märkte aber weiterhin.

- SMI vorbörslich: -0,80% auf 10'854,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -3,03% auf 32'283 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,94% auf 12'142 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,54% auf 27'915 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Leukämie-Mittel Scemblix - Roche: Nachahmerversion des Roche-Mittels Lucentis erhält EU-Zulassung - Ems-Chemie H1: Reingewinn 286 Mio Fr. (VJ 281 Mio) - Varia US Properties H1: Mietertrag 62 Mio USD (VJ 52,0Mio) EBITDA exkl. NB 45,5 Mio USD (VJ 33,5 Mio) Bruttoertrag 91,1 Mio USD (VJ 71,1 Mio) Reingewinn 145,5 Mio USD (VJ 48,7 Mio) H2: Auf operativer Ebene 'konsistent' erwartet - Helvetia-Chef fordert Poollösungen zur Versicherung von Grossereignissen - Kinarus startet Phase-II-Studie mit KIN001 bei Covid-Patienten - Schaffner schlägt Markus Heusser zur Wahl als VR-Präsidenten vor - Spice: GP Swiss hält nach Ablauf des Übernahmeangebotes 91,7% der Aktien - Youngtimers-Aktionäre wählen zwei neue Verwaltungsräte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: SNB-Chef: Absage an Änderung der Definition von Preisstabilität Ausbreitung der Preissteigerungen auf weitere Güter erleichtert Gefahr eines Wirtschaftseinbruchs bei zu später Zinserhöhung Zurückhaltung der Firmen für Preiserhöhungen hat abgenommen - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,57% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Givaudan: MK H1 (10.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis H1 - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Epic: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - ABB: CMD Accelleron (10.45 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2021/22 (BMK 10.00 Uhr) - IGEA Pharma: Ergebnis H1 - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - MCH: Ergebnis H1 - Relief: Ergebnis H1 - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 - VT5: 9M 2021/22 Activity Update - GV: aoGV Dufry zu Autogrill-Transaktion (17.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2021 (Dienstag) - KOF Konjunkturbarometer August (Dienstag) - CS-CFA Index August (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - GB: Feiertag, Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9632 - USD/CHF: 0,9702 - Conf-Future: -15 BP auf 150,35% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,785% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,10% auf 10'942 Punkte - SLI (Freitag): -1,42% auf 1'673 Punkte - SPI (Freitag): -1,22% auf 14'110 Punkte - Dax (Freitag): -2,26% auf 12'971 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,76% auf 6'274 Punkte

