Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag laut den vorbörslichen Indikationen zunächst von seinen jüngsten Verlusten erholen. An der Wall Street hatten am Vorabend die wichtigsten Indizes ihre jüngste Talfahrt gebremst, während es in Japan nach oben ging.

- SMI vorbörslich: +0,22% auf 10'920,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,57% auf 32'099 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,02% auf 12'018 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,14% auf 28'197 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: Management Fees 809 Mio Fr. (AWP-Konsens: 765 Mio) Erträge 881 Mio Fr. (AWP-Konsens: 847 Mio) Performance Fees 72 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80 Mio) EBIT 570 Mio Fr. (AWP-Konsens: 521 Mio) Reingewinn 464 Mio Fr. (AWP-Konsens: 450 Mio) 2022: Erwarten weiterhin Kapitalzusagen von 22 bis 26 Mrd USD Performance Fees werden <20% der Einnahmen ausmachen Performance Fees mittel- und langfristig wieder bei 20%-30% Vorbörsliche Indikation +2,2% - Kühne+Nagel: Sarah Kreienbühl wird zum 1. April 2023 Mitglied der GL - Novartis präsentiert am ESMO-Kongress u.a. Daten zu Brust- und Prostatakrebs - Swisscom gewinnt Festnetztest von "Connect" - Epic Suisse H1: Mietertrag 30,7 Mio Fr. (VJ 28,3 Mio) Gewinn 38,7 Mio Fr. (18,3 Mio) 2022: Unverändert Mietertrag von über 60 Mio Fr. erwartet - Medmix baut Produktionskapazitäten in Spanien und den USA aus Werden in Spanien bis zu 10 Mio Fr. investieren und 180 Jobs schaffen Bauen mit Geschäft von Universal Suministros Industrie-Segment aus investiert auch in US-Standort in Atlanta zunächst 20 Mio Fr. plant Übernahme des Plastik-Geschäfts von Universal - Peach Property H1: Mieteinnahmen 59,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,8 Mio) Gewinn nach Steuern 47,0 Mio Fr. 2022: Nettomieteinnahmen zwischen 113 und 118 Mio Fr erwartet - Pierer Mobility H1: Umsatz 1154,1 Mio EUR (VJ 1078,0 Mio) EBIT 92,8 Mio EUR (VJ 102,6 Mio) EBIT-Marge 8% (VJ 9,5%) Reinergebnis 68,2 Mio EUR (VJ 78,3 Mio) Nachfrage konnte nicht ganz erfüllt werden 2022: Neu Wachstum von 10-15% erwartet Teilemangel führt zu Verschiebungen von Lieferung ins H2 gründet Tochtergesellschaft in Taiwan wegen Lieferketten - TX Group H1: 445,7 Mio Fr. (VJ 453,3 Mio) EBIT b.PPA 28,7 Mio Fr. (VJ 48,2 Mio) Konzernergebnis 1 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) - Castle PE schreibt im ersten Halbjahr Verlust - Swiss Prime Anlagestiftung übernimmt 33 Liegenschaften für 231 Mio. Fr. - Talenthouse schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Ypsomed lanciert Insulinabgabe übers Smartphone (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Artemis Group H1: Umsatz +11,2% auf 1,83 Mrd Fr.; EBIT -2,2% auf 121,7 Mio - Repower H1: Ergebnis 33 Mio Fr. (VJ 42 Mio) - Syngenta Group H1: Umsatz 18,1 Mrd USD (+25%); EBITDA 3,8 Mrd (+32%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - Burkhalter: Grogg Peter meldet Anteil von 10,79% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Kinarus meldet Eigenanteil von 134,06% - Perrot Duval: Cornelius Alois Bruhin meldet Anteil von 3,16% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,57% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - TX Group: Conference Call zu Ergebnis H1 - Partners Group: Conference Call zu Ergebnis H1 - Peach Property: Conference Call zu Ergebnis H1 - Givaudan: MK H1 Mittwoch: - IGEA Pharma: Ergebnis H1 - Dormakaba: Ergebnis 2021/22 - MCH: Ergebnis H1 - Investis: Ergebnis H1 - Relief: Ergebnis H1 - Stadler Rail: Ergebnis H1 - Vaudoise: Ergebnis H1 - VT5: 9M 2021/22 Activity Update - ABB: CMD Accelleron (10.45 - 14.30 Uhr), Baden - Dufry: aoGV zu Autogrill-Transaktion Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Stadler Rail: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr) - CS-CFA Index August (Mittwoch) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise August 2022 (Donnerstag) Schätzung Nominallohnentwicklung (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2022 (Donnerstag) Ausland: - EU: Wirtschaftsvertrauen 08/22 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 08/22 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 08/22 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 08/22 (14.00 Uhr) - US: FHFA Hauspreisindex 06/22 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 08/22 (16.00 Uhr) API-Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (9,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9673 - USD/CHF: 0,9672 - Conf-Future: -50 BP auf 149,85% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,927% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,42% auf 10'897 Punkte - SLI (Montag): -0,45% auf 1'666 Punkte - SPI (Montag): -0,38% auf 14'056 Punkte - Dax (Montag): -0,61% auf 12'893 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,50% auf 6'222 Punkte

