STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Das Umfeld präsentiere sich wegen der Angst vor einem Abschlittern der Weltwirtschaft in eine tiefgreifende Rezession zwar wieder deutlich trüber als zuletzt. Und an der der Wall Street waren die Kurse am Vortag wieder abgerutscht. Allerdings habe sich die US-Börsenlage nach Börsenschluss in Europa nicht weiter verschlechtert, sagt ein Händler dazu. Dies gebe Raum für eine leichte Erholung. Wegen der anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen dürften die Anleger aber auf der Hut bleiben, dies umso mehr, als heute die Inflation in der Eurozone veröffentlicht wird, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,21% auf 10'907,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,96% auf 31'791 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,12% auf 11'883 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,48% auf 28'061 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Accelleron plant Kotierung der Aktie an SIX weiterhin für 3. Oktober H1: Positive Marktentwicklung 2022: Organisches Umsatzwachstum von rund 6 Prozent erwartet Operative Gewinnmarge (EBITA) von rund 24 Prozent erwartet Betriebsgewinn von rund 150 Mio USD erwartet Erste Dividendenauszahlung von rund 75 Mio USD geplant Mittelfristig Dividendenausschüttung von 50 bis 70% des Gewinns Mittelfristig organisches Umsatzwachstum von 2-4% angestrebt Mittelfristig EBITA-Marge von 23-26 Prozent angestrebt Mittelfristig Free Cashflow conversion von 90-100% angestrebt Plant gezielte Ergänzungsakquisitionen - Clariant verkauft Quats-Geschäft Verkaufspreis wurde auf 113 Millionen US-Dollar festgesetzt - Dormakaba 2021/22: Reingewinn 122,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 125,1 Mio) Dividende 11,5 Fr. (AWP-Konsens: 12,63 Fr.; VJ 12,50 Fr.) H1: Org. Wachstum von über 3-5% erwartet Adj. EBITDA-Marge von 13% erwartet 2022/23: Geschäftsumfeld ist von Unsicherheiten geprägt Drei neue Mitglieder für Verwaltungsrat vorgeschlagen - Investis H1: Umsatz 112 Mio Fr. (VJ 101,7 Mio) EBITDA vor Neubewertung 27 Mio Fr. (VJ 25,1 Mio) Reingewinn 126 Mio Fr. (AWP-Konsens: 79,8 Mio) 2022: Verdoppelung des Reingewinns ohne NB geg. VJ erwartet - Komax und Schleuniger schliessen Zusammenschluss ab 2022: Umsatz von 560-580 Mio Fr und EBIT-Marge von rund 11% erwartet - Metall Zug erzielt mit Deal einmaligen Buchgewinn von 90 Mio Fr. - MCH Group H1: Betriebsertrag 185,6 Mio Fr. (VJ 60,4 Mio) EBITDA -3,2 Mio Fr. (VJ -17,4 Mio) Konzernergebnis -13,2 Mio Fr. (VJ -29,4 Mio) Flüssige Mittel 100,5 Mio Fr. (Ende 2021: 113,7 Mio) 2022: Weiterhin Konzernverlust erwartet - EBITDA aber positiv - Stadler H1: Umsatz 1472 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1429 Mio) Auftragseingang 5974 Mio Fr. (VJ 3122 Mio) EBIT 66,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,6 Mio) EBIT-Marge 4,5% (AWP-Konsens: 2,8%) Konzernergebnis 2,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,9 Mio) 2022: Erwarten neu Auftragseingang 7,0 Mrd Fr. (bisher 5,0-6,0 Mrd) Erwarten weiterhin Umsatz zwischen 3,7 und 4,0 Mrd Fr. Erwarten weiterhin Investitionen von rund 200 Mio Fr. Erwarten neu mind. 5% EBIT-Marge (bisher stabil/ VJ 6,2%) 2025: Erwarten EBIT-Marge von 7-8% (bisher 8-9%) Markus Bernsteiner wird per 1.1.23 Group CEO - Vaudoise H1: Umsatz 926,2 Mio Fr. (VJ 864,4 Mio) Combined Ratio 94,9% (VJ 92,8%) Reingewinn 66,8 Mio Fr. (VJ 65,2 Mio) Eigenkapital 2242 Mio Fr. (Ende 2021: 2447,6 Mio) Anlageergebniss von Zinsanstieg beeinträchtigt, Ende Juni -9,2% 2022: Wollen weiter im Nichtleben-Bereich um über 5% wachsen Ergebnis vor Finanzresultat auf gesundem Niveau erwartet - GKB: Bankvizepräsident Caviezel und Bankrätin Sutter-Rüdisser wiedergewählt - Huber+Suhner wird Partner von Bosch für Radarantennen automatisiertes Fahren - Kinarus erachtet Finanzierung bis zum ersten Quartal 2023 als gesichert - PEH: Vernichtung von 200'000 eigenen Aktien im Handelsregister eingetragen - VT5: Suchaktivitäten nach Kaufobjekten mit interessanten Kandidaten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Anleihe: Akademiska Hus begibt 100 Mio Franken für 10 Jahre (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DEUTSCHLAND: EINFUHRPREISE JULI +28,9% GG VORJAHR (PROGNOSE +28,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,19% - Kinarus: Angelo Mark meldet Anteil von 134,06%; Eigenanteil <3%/134,06% - Molecular Partners: Eigenanteil von 9,78%/2,06%; Novartis meldet 4,86% - Santhera meldet Eigenanteil von 23,16%/138,81% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,23% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: Capital Markets Day zu Accelleron - Dormakaba: Bilanzmedienkonferenz - Dufry: aoGV zu Autogrill-Transaktion - Stadler Rail: Conference Call zu Ergebnis H1 - Investis: Conference Call zu Ergebnis H1 Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Stadler Rail: Capital Markets Day Freitag: - CFT: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index August (10.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise August 2022 (Donnerstag) Schätzung Nominallohnentwicklung (Donnerstag) Beschäftigungsbarometer Q2 (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2022 (Donnerstag) - SGB: MK zu Lohnforderungen für 2023 (Freitag) Ausland: - AT: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) - DE: Arbeitslosenzahlen 08/22 - FR: Konsumentenpreise 08/22 (vorläufig) BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) - IT: Konsumentenpreise 08/22 (vorläufig) - US: MNI Chicago PMI 08/22 EIA-Ölbericht (Woche) - ZO: Konsumentenpreise 08/22 (vorläufig) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9760 - USD/CHF: 0,9733 - Conf-Future: +51 BP auf 150,36% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,76% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,11% auf 10'885 Punkte - SLI (Dienstag): -0,17% auf 1'663 Punkte - SPI (Dienstag): -0,19% auf 14'029 Punkte - Dax (Dienstag): +0,53% auf 12'961 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,02% auf 6'210 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)