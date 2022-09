STIMMUNG:

Die Angst vor einer Energiekrise dürfte dem Schweizer Aktienmarkt den Wochenstart verhageln. Der Stopp der russischen Gaslieferungen schüre die Angst einer schweren Rezession, heisst es am Markt. Zudem werde die US-Notenbank wohl noch längere Zeit einen restriktiven Kurs verfolgen. Der am Freitag veröffentlichte Bericht zeigte zwar eine Verlangsamung des Arbeitsmarktes - aber auf sehr hohem Niveau.

- SMI vorbörslich: -1,37% auf 10'742,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,07% auf 31'318 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,31% auf 11'631 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,07% auf 27'632 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS verzichtet auf Kauf des Online-Vermögensverwalters Wealthfront - Swatch: Drei ehemalige Angestellte freigesprochen - Roche: Mittel Hemlibra erhält Zulassungserweiterung in der Schweiz Spitze nimmt Bundespräsident Cassis in die Zange - Bobst: JBF veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot - Dätwyler übernimmt EMPA-Spin-off CTsystems - keine Angaben zum Kaufpreis - Burkhalter H1: Konzernergebnis 10,8 Mio Fr. (VJ 8,9 Mio) EBIT 13,4 Mio Fr. (VJ 11,2 Mio) Umsatz 277,0 Mio Fr. (VJ 260,7 Mio) 2022: GpA wird gg VJ "klar" gesteigert - Anstieg tiefer als in H1 - Romande Energie H1: Umsatz 347,38 Mio Fr. (VJ 298,9 Mio) EBIT 24,2 Mio Fr. (VJ 31,4 Mio) Reinergebnis -46 Mio Fr. (VJ +45 Mio) 2022: Rechnen weiterhin mit leicht höherem bereinigtem EBIT - Von Roll H1: Umsatz 116,7 Mio Fr. (VJ 108,6 Mio) EBIT 9,3 Mio Fr. (VJ 14,0 Mio) Reinergebnis 6,2 Mio Fr. (VJ 26,3 Mio) Weiterhin positive Nachfrage für Kernprodukte erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Sberbank Schweiz neu in Schweizer Händen - Migros stellt sich mit Krisenstab auf Gas- und Strommangel ein Tierschutzorganisation kritisiert Migros-Hühnerhaltung im Wallis PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Komax: Leo Steiner meldet Anteil von <3% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,42% - Valora: Norges Bank meldet Anteil von 3,11% PRESSE WOCHENENDE - CS verhandelt angeblich über weitgehende Zerschlagung der Investmentbank ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Conf. Call Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Belimo: Capital Markets Day - Addex: GV Dienstag: - BKW: Ergebnis + MK H1 - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Spexis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Dufry: Capital Markets Day Mittwoch: - ABB: aoGV zu Spin-off Accelleron - Richemont: GV - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juli (8.30 Uhr) - Seco: BIP Q2 2022 (9.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven August 2022 (Mittwoch) Ausland: - EU: S&P Global PMI Dienste August 2022; 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - DE: Sentix Konjunkturindex September 2022 (10.30 Uhr) - EU: Einzelhandelsumsatz Juli 2022 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9728 - USD/CHF: 0,9834 - Conf-Future: +13 BP auf 150,19% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,856% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +2,14% auf 10'892 Punkte - SLI (Freitag): +2,74% auf 1'668 Punkte - SPI (Freitag): +2,01% auf 14'018 Punkte - Dax (Freitag): +3,33% auf 13'050 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,69% auf 6'168 Punkte

awp-robot/sw/tv

(AWP)