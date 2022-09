STIMMUNG:

Die Schweizer Aktienbörse wird nach dem schwachen Wochenstart am Dienstag wenig verändert erwartet. Zum einen fehlten die Impulse aus den USA und zum anderen seien die Anleger sehr verunsichert wegen des Gaslieferstopps Russlands und befürchteten immer mehr, dass die Energiekrise in Europa eine Rezession auslösen könnte. Zusätzlich sorgt auch die am Donnerstag bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) für Zurückhaltung. Es wird mit einem kräftigen Zinsschritt von möglicherweise 75 Basispunkten gerechnet.

- SMI vorbörslich: -0,06% auf 10'812,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): Feiertag, Börse geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Feiertag, Börse geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +0,08% auf 27'640 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS vereinbart Verkauf des globalen Trust-Geschäfts an Butterfield und Gasser Transaktionen werden voraussichtlich im H1 2023 abgeschlossen - Lonza und Touchlight kooperieren in der mRNA-Herstellung Können Position als Weltmarktführer in der mRNA-Herstellung ausbauen - Achiko: Finanzierungsrunde abgeschlossen Schlüsselinvestoren investieren 1,3 Mio Fr. über Wandelanleihe CEO Goh tritt nach Ernennung eines Nachfolgers zurück - BKW H1: Gesamtleistung 2263 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1840 Mio) EBIT 330 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245 Mio) Reingewinn 71 Mio Fr. (VJ 209 Mio) 2022: Rechnen weiterhin mit EBIT in Grössenordnung 460-500 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +2,4% - Dufry setzt sich neue Mittelfristziele präsentiert neue Strategie "Destination 2027" rechnet von 2025 bis 2027 mit Wachstum von 5 bis 7% 2025-2027 jährlich 30 bis 40 Basispunkte mehr CORE EBITDA Marge Für 2023 bis 2024 Wachstum von 7 bis 10% erwartet bestätigt Synergien von rund 85 Mio bei Autogrill-Übernahme verspricht "Reise-Erlebnis Revolution" vorbörsliche Indikation +1,4% - Fundamenta H1: Reingewinn 10,9 Mio Fr. (VJ 12,0 Mio) Nettomietertrag 20,15 Mio Fr. (VJ 17,9 Mio) Neubewertungserfolg 2,15 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio) Leerstandsquote 1,7% (Ende 2021: 2,5%) 2022: sind gut aufgestellt, um Zielsetzung zu erreichen - MCH: gibt Eckwerte der beantragten Kapitalerhöhung bekannt 68 Mio v. Bruttoerlös von Kanton Basel und von Lupa Systems zugesichert Anteil von Kanton Basel und Lupa stieg auf je über ein Drittel will aus Kapitalerhöhung Bruttoerlös von maximal ca. 80 Mio Fr. erzielen - Spexis H1: Liquide Mittel per Ende Juni 7,0 Mio Fr. (Ende 2021: 14,4 Mio) Gesamtverlust 10,0 Mio Fr. (VJ Verlust 0,3 Mio) Prüfung einer Vielzahl von Partnerschafts- und Finanzierungsoptionen Vorbereitungen für COPILOT-Studienstart nahezu abgeschlossen bestätigt: Cash-Position finanziert Geschäftstätigkeit bis Januar 2023 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bundesrat gewährt Kreditrahmen von bis zu 4 Milliarden Franken BR: Für Axpo, Alpiq, BKW fällt Bereitstellungspauschale von 15-20 Mio pa an müssen strenge Bedingungen erfüllen - z.B. Dividendenverzicht - Alpiq: Tun alles, um keine Bundeshilfe beanspruchen zu müssen begrüsst Aktivierung des Energie-Rettungsschirms durch Bundesrat - Axpo: Bund spricht nachrangige Kreditlinie von bis zu 4 Mrd Fr. Leisten bei Verschärfung der Krise Beitrag zur Versorgungssicherheit Haben bislang keinen Kredit-Abruf getätigt Verfügen per 5.9. über Liquidität von mehr als 2 Mrd Fr. - SIX bietet Clearing-Services für multilaterale Handelssysteme von TP ICAP an Chef der Schweizer Börsenbetreiberin hätte gerne mehr Börsengänge PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Auftragseingang Industrie Juli -1,1% gg Vormonat (Prognose -0,7) Auftragseingang Industrie Juli -13,6% gg Vorjahr (Prognose -13,4) JP: MNI Japan July Household Spending +3,4% y/y; June +3,5 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Inficon: KWE Beteiligungen AG meldet Anteil von 19,5% - Komax: Metall Zug AG meldet Anteil von 24,99999% - Obseva: Ernest Loumaye meldet Anteil von 3,97% - Valartis: Beat Kähli meldet Anteil von 25,00409% - Valora: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Kite Lake Capital Management 3,04% PRESSE DIENSTAG - Dienstag: - BKW: MK H1 - Fundamenta: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Spexis: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Dufry: Capital Markets Day Mittwoch: - ABB: aoGV zu Spin-off Accelleron - Richemont: GV - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Helvetia: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven August (Mittwoch) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2022 (Donnerstag) Ausland: - USA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) ISM Index Dienste 08/22 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9754 - USD/CHF: 0,9801 - Conf-Future: -55 BP auf 149,64% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,851% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,66% auf 10'820 Punkte - SLI (Montag): -1,14% auf 1'649 Punkte - SPI (Montag): -0,81% auf 13'904 Punkte - Dax (Montag): -2,22% auf 12'761 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,98% auf 6'093 Punkte

