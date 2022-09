STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch tiefer erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind leicht und aus Asien sehr negativ. Am Vortag hatte die überraschend gute Stimmung im US-Dienstleistungssektor die Befürchtungen verstärkt, dass die US-Notenbank Fed mit ihrem rigiden Straffungskurs der Geldpolitik fortfahren werden. Vor dem am Donnerstag erwarteten Zinsentscheid der EZB dürften sich die Anleger zudem eher zurückhalten. - SMI vorbörslich: -0,51% auf 10'778,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,55% auf 31'145 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,74% auf 11'545 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,72% auf 27'429 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim schliesst Verkauf seines Geschäfts in Brasilien ab - Basilea vereinbart mit Athyrium Refinanzierung über 75 Mio für Wandelanleihe - DKSH und Lupin unterzeichnen Vereinbarung für 5 Biosimilars in Philippinen - WWF ruft Nationalbank und Finanzmarktaufsicht zum Handeln auf - TX Group wird Firmenname vor Bundesverwaltungsgericht streitig gemacht NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Genfer Privatbank Pictet wechselt Teilhaber aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: Aug Imports +0.3% Y/Y; Jul +2.3% Y/Y Aug Exports +7.1% Y/Y; Jul +18.0% Y/Y Trade Surplus +$79.39 Bln; jul +$101.26 Bln - DE: Gesamtproduktion Juli -0,3% gg Vormonat (Prognose -0,6) Gesamtproduktion Juli -1,1 % gg Vorjahr (Prognose -2,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bossard: Kolin Holding AG meldet Anteil von 56,29% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - Komax: abrdn plc meldet Anteil von 4,04% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,1% - Talenthouse meldet Eigenanteil von <3%/24,93% - UBS meldet Eigenanteil von 9,83%/5,39% - Valora: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Kite Lake Capital (UK) 3,04% - Zur Rose: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE MITTWOCH - Geberit-CEO sieht Unternehmen für Krise gut vorbereitet (The Markets) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Villars: Ergebnis H1 - ABB: aoGV zu Spin-off Accelleron - Richemont: GV Donnerstag: - Helvetia: Ergebnis H1 Freitag: - Medacta: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven August 2022 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2022 (Donnerstag) Ausland: - EU: Staatsausgaben Q2/22 (11.00 Uhr) BIP Q2/22 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 07/22 (14.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9746 - USD/CHF: 0,9846 - Conf-Future: -15 BP auf 149,24% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,856% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,14% auf 10'834 Punkte - SLI (Dienstag): +0,14% auf 1'651 Punkte - SPI (Dienstag): +0,06% auf 13'913 Punkte - Dax (Dienstag): +0,87% auf 12'871 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,02% auf 6'105 Punkte

