STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost etwas höher gesehen. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) um 14.15 Uhr dürften sich die Aktivitäten allerdings in Grenzen halten, heisst es am Markt. Von der EZB wird wegen der extrem hohen Inflation am Markt eine Zinserhöhung um 0,75 Prozent erwartet. Dies wäre die stärkste Leitzinsanhebung seit der Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. - SMI vorbörslich: +0,64% auf 10'873,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,40% auf 31'581 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,14% auf 11'792 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,31% auf 28'064 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kuehne+Nagel eröffnet neues Healthcare-Distributionszemtrum in den USA - Helvetia H1: Reingewinn 219,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197,2 Mio) Geschäftsvolumen 6800 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7091 Mio) Combined Ratio netto 93,6% (AWP-Konsens: 93,2%) Eigenkapital 4468 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5261 Mio) Erfolgreich unterwegs die Finanzziele zu erreichen Mit SST-Quote von geschätzt über 280% stark kapitalisiert Neugeschäftsmarge auf 3,4% (VJ 3,0%) gesteigert - Villars H1: Umsatz 34,9 Mio Fr. (VJ 26,2 Mio) H1: Reinergebnis 1,06 Mio Fr. (VJ 0,45 Mio) Holding erholt sich von Corona-Krise (HEADLINE) - Basilea verkauft ein präklinisches Onkologie-Programm an Nodus Oncology - Kudelski erhält Auftrag von Video-Streaming-Anbieter CineSend - SHL verlängert Vertrag mit deutscher Krankenkasse Barmer um sieben Jahre - Ypsomed geht Kooperation mit Sidekick Health ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz - Seco: Arbeitslosenquote August 2,0% (VM 2,0%), saisonber. 2,1% (VM 2,2%) - Ausland: - JP: Q2 GDP REV +0.9% Q/Q; PRELIM +0.5%; MEDIAN +0.7% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bell: Coop-Gruppe Genossenschaft meldet Anteil von 66,67% - Epic: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Forbo: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,97% - Komax: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Novavest: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Obseva: Ernest Loumaye meldet Anteil von <3% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Swissquote meldet Eigenanteil von 2,25%/3,041% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,23% - Zur Rose: Bierbaum/Schmitz-Morkramer melden Anteil <3%; Frank M. Sands 5,422% PRESSE DONNERSTAG - Swiss-Re-CEO: Müssen Prämien wegen zunehmender Naturkatastrophen anheben (HB) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Helvetia: MK zu Ergebnis H1 Freitag: - Medacta: Ergebnis H1 Montag: - Swiss Re: MK an Branchentreffen Rendez-vous Monte Carlo (14.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2022 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - FR: Handelsbilanz 07/22 (08.45 Uhr) - DE: IWH-Konjunkturprognose (13.00 Uhr) - ZO: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr; MK ab 14.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Rede von Fed-Chef Jerome Powell (15.10 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr) Konsumentenkredite 07/22 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9755 - USD/CHF: 0,9748 - Conf-Future: +10 BP auf 149,04% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,876% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,27% auf 10'805 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,22% auf 1'648 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,31% auf 13'870 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,35% auf 12'916 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,21% auf 6'106 Punkte

