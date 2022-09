STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss etwas höher erwartet. Leicht positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost lassen einen freundlichen Wochenausklang erwarten. Da weder Ergebnisse grösserer Unternehmen noch wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen wird, mit einem eher ruhigen Geschäft gerechnet. Zudem dürfte es kaum Nachwehen von der gestrigen Zinserhöhung der EZB geben. Diese sei wohl schon abgehakt, meinen Händler. - SMI vorbörslich: +0,19% auf 10'810,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,61% auf 31'775 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,60% auf 11'862 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,63% auf 28'242 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Brustkrebstherapie Kisqali verlängert Überlebensvorteil signifikant - Medacta H1: Adj. EBITDA 58,1 Mio Euro (VJ 56,6 Mio) Adj. EBITDA-Marge 27,5% (VJ 31,9%) Reinergebnis 25,6 Mio Euro (VJ 29,7 Mio) 2022: Ausblick erhöht - Umsatzplus nun 14-16% erwartet EBITDA-Marge nun bei rund 27,5% erwartet - Barry Callebaut: S&P hebt Kreditrating auf 'BBB' mit Ausblick 'stabil' an - Kudelski-Tochter Nagra baut Geschäft mit indischem Partner GTPL Hathway aus - Mobilezone schliesst Schuldschein-Refinanzierung über Konsortialkredit ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN SNB-Jordan: Angesichts inflationärer Druck nicht von EZB-Entscheid überrascht Bekämpfung Inflation durch grosse Zentralbanken ist für uns gut Auch EZB-Schritt von 1 Prozent hätte uns kein Problem verursacht Derzeit unsicher, ob SNB Ende Jahr Ausschüttungen vornehmen kann - Ausland: - CN: AUG CPI +2.5% Y/Y VS +2.7% Y/Y JUL AUG PPI +2.3% Y/Y VS +4.2% Y/Y JUL WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,05% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Talenthouse: Roman Scharf meldet Anteil von 15,47%/30,89%; Cipio Partners 3,6% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,39% - Zur Rose: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Medacta: Conf. Call H1 (15.00 Uhr) Montag: - Swiss Re: MK zu Branchentreffen in Monaco (14.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August Dienstag: - Crealogix: Ergebnis 2021/22 - CPH: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2022 (Dienstag) Ausland: - USA: Lagerbestände Grosshandel 07/22 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9714 - USD/CHF: 0,9651 - Conf-Future: -28 BP auf 147,20% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,859% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,14% auf 10'790 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,08% auf 1'649 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,15% auf 13'849 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,09% auf 12'904 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,35% auf 6'126 Punkte

