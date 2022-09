STIMMUNG

- Das Thema Zentralbanken hat die Finanzmärkte auch am Dienstag fest im Griff. Dass sich für den Schweizer Aktienmarkt vorbörslich eine freundliche Eröffnung abzeichnet, verdankt er in erster Linie der späten Erholung an der Wall Street. Diese sorgte auch in Asien für eine aufgehellte Grundstimmung.

- SMI vorbörslich: +0,64% auf 10'684,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,64% auf 31'020 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,76% auf 11'535 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,46% auf 27'695 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält FDA-Zulassung für neue Cobas-Lösung für Labore - Bachem: unterzeichnet Grossaufträge für Peptide Volumen von 25 Mio im Jahr 2023 und 150 Mio im Jahr 2024 Potential für signifikant höhere Bestellmengen in den Folgejahren vorbörsliche Indikation +4,5% - Basilea verkauft der Rechte an Onkologie-Wirkstoff BAL0891 erhält 14 Mio USD Abschlags- und kurzfristige Meilensteinzahlung Betriebsergebnis neu -10 bis -15 Mio Fr erw. (alt: -20 bis -25 Mio) Umsatzprognose für Geschäftsjahr 2022 erhöht vorbörsliche Indikation +3,7% - Hiag: CFO Rico Müller verlässt Unternehmen auf Ende Oktober 2022 Bis Nachfolge gefunden übernimmt VR Christian Wiesendanger CFO-Aufgaben - Spice Private Equity H1: Ergebnis -8,3 Mio USD (VJ +27,2 Mio) - BKW ernennt Martin Fecke zum Chef des Engineering-Geschäfts - SHL Telemedicine: Klinik in Dallas wird SmartHeart-Technologie verwenden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank ernennt Alice Bischoff zur Leiterin für Strategie und Innovation PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte August zum VM real +2,1%, nominal +1,4% (saisonbereinigt) BAZG: Importe August zum VM real +1,3%, nominal +1,5% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss August bei 2,34 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte August unbereinigt 1,74 Mrd Fr. (nom. +14,7% gg VJ) - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Aug +45,8% gg Vorjahr (Prognose +36,8) Erzeugerpreise Aug +7,9% gg Vormonat (Prognose +2,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kuros: Pegasus/Hatstone meldet Anteil von 5,43% - Swiss Life meldet Eigenanteil von 3,0057% - UBS meldet Eigenanteil von 10,03%/5,33% - Zur Rose: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Bachem: Capital Markets Day Mittwoch: - Anlegerkonferenz Investora (1. Tag) Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 - Anlegerkonferenz Investora (2. Tag) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (09.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - SE: Zentralbank, Zinsentscheid (09.30 Uhr) - EU: EZB-Leistungsbilanz Juli 2022 (10.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen August 2022 (14.30 Uhr) API Ölbericht (21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist HEUTE-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 21.09: - Richemont (3,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9676 - USD/CHF: 0,9655 - Conf-Future: -19 BP auf 144,73% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,056% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06% auf 10'617 Punkte - SLI (Montag): +0,10% auf 1'614 Punkte - SPI (Montag): +0,02% auf 13'585 Punkte - Dax (Montag): +0,49% auf 12'803 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,56% auf 6'062 Punkte

