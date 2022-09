STIMMUNG

- Der Abwärtstrend an der Schweizer Aktienbörse dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Asien sorgten für eine trübe Stimmung und fallende Kurse, heisst es am Markt. Die Rezessionssorgen und die Zentralbanken hätten die Finanzmärkte weiter fest im Griff.

- SMI vorbörslich: -0,21% auf 10'454,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,01% auf 30'706 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,95% auf 11'425 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,20% auf 27'356 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär wird strategischer Investor bei chinesischer GROW Investment Group GROW-Beteiligung ist erster Schritt in China selbst investiert tiefe zweistellige Summe in chinesisches Unternehmern - Novartis will Patent für Gilenya vor Oberstem US-Gerichtshof verteidigen Bei Generika-Eintritt Umsatzrückgang 2022 um 0,3 Mrd USD erwartet 2022: Guidance bestätigt Wachstum Umsatz und op. Ergebnis im mittleren einst. Bereich kann Gentherapie Luxturna in Kanada vermarkten - UBS verschiebt Kapitalerhöhung für Immobilienfonds - Stadler liefert Fahrzeuge an DB Regio für Nordost-Deutschland schliesst Absichtserklärung für 4 Wasserstoffzüge für Kalifornien - Basilea meldet Vollzug des Athyrium-Darlehens von 75 Millionen Franken - Kudelski Security ernennt Jacques Boschung zum General Manager für EMEA - Pierer-Tochter KTM übernimmt Vertrieb von MV Agusta Motorrädern in Nordamerika - Spice: GP Swiss hält nach Übernahmeangebot definitiv 97,40 Prozent der Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,59% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - UBS meldet Eigenanteil von 10,07%/5,34% - Valora: Samson Rock Capital LLP meldet Anteil von 5,39% - Zur Rose erhält mit Reade Griffith neuen Grossaktionär - Zur Rose: Blackrock meldet 4,32%/1,44%; UBS 21,04%; Reade Griffith 3,22% PRESSE MITTWOCH - Interroll-CEO: "Fahren wegen Volatilität des Marktes ein Stück weit auf Sicht" (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Anlegerkonferenz Investora (1. Tag) Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 - Anlegerkonferenz Investora (2. Tag) Freitag: - Huber+Suhner: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Freitag) Ausland: - US: Wiederverkäufe Häuser (16.00 Uhr) FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Richemont (3,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9586 - USD/CHF: 0,9649 - Conf-Future: -189 BP auf 142,53% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,172% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,32% auf 10'477 Punkte - SLI (Dienstag): -1,37% auf 1'592 Punkte - SPI (Dienstag): -1,28% auf 13'411 Punkte - Dax (Dienstag): -1,03% auf 12'671 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,61% auf 5'979 Punkte

