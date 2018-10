Nationalratskommission gegen gesetzlichen Schutz von Banknoten

Der Entscheid fiel mit 14 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Laut der Mehrheit gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) an der heutigen Stückelung etwas ändern will. Die neue, derzeit erscheinende Banknotenserie beweise vielmehr das Gegenteil. Handlungsbedarf sei somit nicht gegeben.

Der Kanton Zug sieht das anders. Bargeld gelte heute zuweilen schon fast als etwas Kriminelles, gibt er in der Begründung des Vorstosses zu bedenke. Indem die Kompetenz für die Stückelung vom Nationalbank-Direktorium auf den Gesetzgeber übertragen würde, soll die Schwächung oder die Abschaffung des Bargelds erschwert werden.

Der Ständerat hatte die Initiative in der vergangenen Wintersession abgelehnt. Folgt ihm die grosse Kammer, ist das Geschäft vom Tisch.

(AWP)