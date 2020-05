The Native vermeldet erneut Änderungen im Aktionariat

Bei der Beteiligungsgesellschaft The Native kommt es erneut zu einem Wechsel im Aktionariat. So übernimmt FBNK Fianance S.a.r.l. einen Anteil von 21,81 Prozent, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Damit werde FBNK mit 24,07 Prozent grösster Aktionär der Gesellschaft.