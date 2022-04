Nestlé-Zentrale in Frankreich und Buitoni-Fabrik werden durchsucht

Der Hauptsitz von Nestlé in Frankreich und eine Buitoni-Fabrik des Nahrungsmittelkonzerns werden aufgrund eines Verdachts durchsucht. Seit Ende Februar ist in Frankeich ein Anstieg von Fällen von Nierenversagen bei Kindern zu verzeichnen, die mit einer Kontamination mit E. coli-Bakterien von Tiefkühlpizzen in Verbindung gebracht werden.