Niederlage für Aevis Victoria-Klinik: Vier Tessiner Journalisten freigesprochen

Im Prozess der Luganeser Privatklinik Sant'Anna gegen vier Journalisten der Tessiner Sonntagszeitung "Il caffè della domenica" hat die Klägerin eine Niederlage erlitten. Das Strafgericht Bellinzona hat die vier Beschuldigten in allen Anklagepunkten freigesprochen. Der Richter betonte in seiner Begründung die Rolle der Presse als Wachhund für die Demokratie, wie die Zeitung "Corriere del Ticino" am Freitag auf ihrer Homepage schrieb.