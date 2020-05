Norwegischer Ölfonds veräussert wegen Kohleproduktion Anteile an RWE

Der grösste Staatsfonds der Welt, der norwegische Ölfonds, hat seine Anteile am deutschen Energieversorger RWE veräussert. Nach einer Überprüfung der produktbasierten Kohlekriterien schliesse man RWE ebenso wie die Konzerne Sasol, Glencore , AGL Energy und Anglo American wegen des Gebrauchs und der Produktion von Kohle vom Fonds aus, teilte die norwegische Zentralbank am Mittwoch mit. Über die Höhe des nun veräusserten Anteils an RWE machte die Zentralbank keine Angaben.