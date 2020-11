Novartis-Aktien nach ersten Aussagen zum Investorentag gesucht

Die Novartis-Aktien sind am Dienstag nach den ersten Aussagen zum Investorentag gesucht. Neben einem Aktienrückkaufprogramm kündigte der Pharmakonzern an, mit den geplanten Kosteneinsparungen auf gutem Wege zu sein und auch in Zukunft nochmals 2 Milliarden einsparen zu wollen. Die Margen-Ziele wurden ebenso bestätigt.