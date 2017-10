Novartis beantragt bei FDA weitere Kymriah-Zulassung zur Behandlung von DLBCL

(Meldung um weitere Details, Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) - Novartis hat für seine personalisierte Zelltherapie Kymriah (CTL019) nun auch in der Indikation DLBCL (diffuses, grosszelliges B-Cell-Lymphom) den Zulassungsantrag in den USA gestellt. Überraschend kommt dieser Schritt nicht, da das Management einen solchen Antrag bereits bei der Vorlage der Quartalszahlen vor einer Woche angekündigt hatte. In den USA ist Kymriah seit einigen Wochen bereits zur Behandlung von B-Zell-akuter lymphatischer Leukämie (ALL) bei Kindern und jungen Erwachsenen zugelassen.