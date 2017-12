Die Novartis-Tochter Sandoz erreicht in einem Patentstreit mit Allergan einen Zwischenerfolg. Das US-Berufungsgericht (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) habe entschieden, dass die generische Version für die Allergan-Augentropfen Combigan nicht die Patente 7,030,149, 7,320,976 und 8,748,425 nicht verletze, teilt Allergan am Freitagabend mit. Bezüglich des letzteren Patents hob das Gericht eine Entscheidung einer Vorinstanz auf, wie es heisst.