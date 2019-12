Novartis: Kymriah zeigt stetige Resultate bei Wirksamkeit und Sicherheit

Die Wirksamkeit bei der Behandlung von diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) habe die Ergebnisse der ausschlaggebenden Studie Juliet bestätigt, auch wenn die behandelten Patienten älter und bereits zuvor stärker behandelt wurden. Zudem sei es zu weniger therapiebezogenen unerwünschten Ereignisse gekommen.

Bei der Behandlung von Kindern und jungen Erwachsenen mit akuter lymphoblastischer Leukämie habe die Wirksamkeit auf dem Niveau der Studie Eliana gelegen, die Sicherheitsmerkmale würden jedoch günstiger erscheinen, als in der Studie, wie es weiter hiess.

Die Daten würden auf der Analyse des Einsatzes der Zelltherapie in diesen beiden Indikationen beruhen, schrieb der Pharmakonzern. Dies sei Teil der auf 15 Jahre nach Markteinführung angelegten Evaluierung der Therapie.

Novartis hat die Ergebnisse an der 61. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in Orlando, Florida vorgestellt.

yr/

(AWP)