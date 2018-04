Novartis legt am Fachkongress Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) in Honolulu zum Produktkandidaten Brolucizumab (RTH258) wie angekündigt positive Daten aus seinen Phase-III-Studien HAWK und HARRIER vor. Brolucizumab habe in der Behandlung von Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) im ersten 12-Wochen-Zyklus in der HAWK- bzw. HARRIER-Studie eine 87- bzw. 83-prozentige Wahrscheinlichkeit gezeigt, um in diesem vierteljährlichen Intervall bis Woche 48 zuverlässig bleiben konnten.