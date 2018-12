Novartis präsentiert weitere Studiendaten zu Krebsmittel Kymriah

Bei diesen Analysen habe Kymriah "weiterhin eine starke Wirksamkeit mit dauerhaften Reaktionen" gezeigt sowie ein konsistentes Sicherheitsprofil aufgewiesen. "Diese Analysen bestärken uns in unserem Glauben an das Potenzial der CAR-T-Zelltherapie zur Verlängerung des Lebens von Patienten mit fortgeschrittenen B-Zell-Malignomen", wurde Samit Hirawat vom Novartis Oncology Global Drug Development in der Meldung zitiert.

Erst im Oktober hatte Novartis eine Zulassung für Kymriah in der Schweiz erhalten. Die einmalige Behandlung mit dem Mittel soll hierzulande 370'000 Franken kosten. Kymriah ist bereits in den USA, der EU und weiteren Ländern zugelassen. In den USA kostet die Behandlung 475'000 US-Dollar, in der EU hiess es, man werde mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten, um eine faire, wertbasierte Preisgestaltung zu finden.

kw/

(AWP)