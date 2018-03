Novartis wird neue Daten aus seinen Phase-III-Studien HAWK und HARRIER mit Brolucizumab (RTH258) an dem Fachkongress Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) in Honolulu vorstellen. In den Studien wird Brolucizumab zur Behandlung von Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) behandelt.