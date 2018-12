Novartis-Tochter Sandoz erhält US-Zulassung "reSET-O"-Behandlung

Im Rahmen der im vergangenen April abgeschlossenen Kooperation mit der auf digitale Therapien spezialisierten Pear Therapeutics, werde Sandoz die Vermarktung von "reSET-O "übernehmen, teilte die Firma am Montagabend mit. Nachdem bereits die Behandlungsmethode "reSET" im November eingeführt wurde, soll die Einführung von "reSET-O" am US-Markt in den kommenden Tagen erfolgen.

Die "reSET-O"-Therapie basiert auf einer Reihe von interaktiven Therapielektionen. Jede Lektion bestehe aus einer kognitiven verhaltenstherapeutischen Komponente und weiteren Lernübungen, so die Mitteilung. Die Therapie-Lerninhalte werden in erster Linie per Text oder Audio vermittelt und können Videos, Animationen und Grafiken beinhalten.

mk/

(AWP)