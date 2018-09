Wesentliche Handelsimpulse blieben zunächst aus. Die normalerweise immer am Mittwoch anstehenden Regierungsdaten zu den amerikanischen Ölbeständen werden in dieser Woche erst am Donnerstag veröffentlicht. Grund ist, dass der vergangene Montag in den USA ein Feiertag war. Damit verschiebt sich ein meist wichtiger Einflussfaktor auf das tägliche Handelsgeschehen am Rohölmarkt um einen Tag./bgf/fba

(AWP)