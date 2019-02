Panalpina-Grossaktionär will Stimmrechtsbeschränkung abschaffen

Wie Panalpina am Montag mitteilt, würde dieser Schritt die Corporate Governance des Unternehmens verbessern. Er adressiere auch die Bedenken "bestimmter Aktionäre". Der kritische Minderheitsaktionär Cevian hatte unlängst verlangt, dass die Stimmrechtsbeschränkung von 5 Prozent auch auf EGS angewandt werden müsse. Cevian hält gut 12 Prozent an Panalpina.

Seit dem Börsengang im Jahr 2005 wurde EGS an den Generalversammlungen stets mit allen Aktien zugelassen, also mit knapp 46 Prozent der Stimmen. Die Ausnahme wurde stets damit begründet, dass EGS ihre Aktien bereits vor der Einführung dieser Regel gehalten hatte (sogenanntes "Grandfathering"). Das Prinzip "One Share - One Vote" würde diese Praxis obsolet machen.

ra/pre

(AWP)