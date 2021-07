Patrick Odier: Standards werden sich bei nachhaltigen Anlagen durchsetzen

Fast alle in der Finanzbranche hätten "begriffen, dass ihre Kapitalkosten steigen werden, wenn sie den CO2-Ausstoss der Firmen nicht prüfen, denen sie Geld ausleihen", sagte der Teilhaber der Genfer Privatbank Lombard Odier und Präsident der Vereinigung Swiss Sustainable Finance in einem Interview mit den Zeitungen von CH Media (Ausgabe vom Montag 5. Juli).

Gleichzeitig werden sich gemäss Odier die Risiken für die Anlagen erhöhen, in die sie investieren. "Investitionen in Firmen, die Umweltschäden verursachen, werden heute von den Regulatoren weltweit als zusätzliches Risiko eingestuft", sagte der Bankier weiter. Und Risiken müssten nun mal mit zusätzlichem Kapital abgesichert werden. "Das ist heute die Realität", führt Odier weiter aus.

Um das Vertrauen der Kunden bezüglich nachhaltigen Anlagen nicht zu enttäuschen brauche es Professionalität, Transparenz und klare Standards. "Letztere werden sich auch durchsetzen", sagte Odier weiter.

Natürlich gebe es auch jene, "die schnell viel Geld machen wollen und irgendetwas als grün verkaufen, das nicht grün ist", und damit Greenwashing betreiben, tadelt der Bankier. "Aber wir können uns das nicht leisten."

Das Problem mit den Standards sei, dass sie nicht so einfach seien: "Firmen und damit Fonds lassen sich im Grundsatz nicht in gut oder böse einteilen, grün oder nicht-grün". Der Gegensatz bestehe zwischen Firmen, die verstanden hätten, dass sie ihr Geschäftsmodell und ihre Produkte ändern müssten, und jenen Firmen, die das nicht verstanden hätten. "Und das sind Firmen, in welche wir nicht mehr investieren werden", erklärte Odier.

sig/tv

(AWP)