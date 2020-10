Peach Property begibt Anleihe über 300 Millionen Euro

Die Anleihe solle ausschliesslich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden, heisst es in einer Mitteilung des auf Wohnimmobilien in Deutschland fokussierten Unternehmens vom Dienstag. Der Coupon soll mittels eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

Diese zusätzlichen Finanzmittel seien Teil der Finanzierungsstruktur für die neu erworbenen Immobilienportfolios mit insgesamt 10'290 Wohnungen in Deutschland.

Weitere Teile finanziert die Peach Gruppe durch die Aufnahme von Hypotheken sowie eine Kapitalerhöhung über 200 Millionen Franken. Diese werde durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe umgesetzt. An dieser hat sich die Ares Management Corporation mit 150 Millionen Franken beteiligt. Weitere 50 Millionen Franken werden bei institutionellen und privaten Investoren platziert.

Die Aktionäre hatten am Montag an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Plänen des Verwaltungsrats zugestimmt und dabei auch der Schaffung von neuem genehmigtem Kapital in Höhe von nominal 3,3 Millionen Franken für die geplante Kapitalerhöhung zugestimmt. Die neuen Aktien dienen laut einer Mitteilung vom Vortag als Basis für die geplante Pflichtwandelanleihe mit einem voraussichtlichen Volumen von 200 Millionen Franken.

