Peach Property-Ratings von Fitch erhöht

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittenten-Rating für die an der SIX kotierte Immobilienfirma Peach Property auf 'BB-' von 'B+' und das entsprechende vorrangige unbesicherte Rating auf 'BB-' auf 'BB' angehoben. Die heute angekündigte Anleihe über 300-Millionen Euro dürfte dabei mit einem Rating 'BB' versehen werden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das endgültige Rating stehe allerdings unter dem Vorbehalt des Erhalts der endgültigen Unterlagen.