Polyphor-Aktien im Höhenrausch - Hoffnung auf neuen Produktkandidaten

Die Aktien von Polyphor befinden sich am Donnerstag im Höhenrausch. Mit Kursaufschlägen von zeitweise mehr als 40 Prozent sind sie der mit Abstand grösste Gewinner am Schweizer Aktienmarkt. Auslöser für die Euphorie ist die Entdeckung einer neuen Antibiotika-Klasse, die gegen mehrere Bakterien wirksam ist. Entdeckt wurde sie von Zürcher Forschenden in Zusammenarbeit mit Polyphor.