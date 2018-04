Das Pharmaunternehmen Polyphor stellt positive Studiendaten mit seinen Immunonkologie-Kandidaten Balixafortide vor. So habe die renommierte Fachpublikation "The Lancet Oncology" die Daten aus der klinischen Studie Phase Ib/Proof-of-Concept publiziert, teilt das Unternehmen am Montag mit. In Kombination mit Eribulin habe der CXCR4-Antagonist eine vielversprechende Anti-Tumor-Aktivität bei intensiv vorbehandelten metastasierenden Brustkrebspatientinnen gezeigt.