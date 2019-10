Presse: Credit Suisse drohen mehrere Hypothekar-Klagen in USA

(Ergänzt um die Stellungnahme der Credit Suisse) - Der Credit Suisse drohen Klagen von US-Investoren im Zusammenhang mit der Immobilienkrise in den Jahren 2008/2009. Dokumente zufolge würden sich die Klagen auf eine Summe von 1,4 Milliarden Dollar belaufen, rechnete die Financial Times vor (Ausgabe vom 7. Oktober). Für Rechtsfälle zurückgestellt habe die Bank per Ende 2018 aber nur 681 Millionen Dollar.