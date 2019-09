Presse: CS-Aktionär Harris Associates stellt sich hinter Thiam in Khan-Affäre

(Meldung in den ersten vier Abschnitten durchgehend mit Äusserungen von Harris Associates ergänzt) - In der Affäre um den Starbanker Iqbal Khan stellt sich CS-Aktionär Harris Associates laut einem Medienbericht hinter Credit Suisse-Chef Tidjane Thiam. "Als grösster Aktionär von Credit Suisse sind wir der Überzeugung, dass das Management dafür verantwortlich ist, das Eigentum des Unternehmens sowie seine Kunden und alle anderen Stakeholder zu schützen", sagte David Herro, Anlagechef für internationale Aktien, am Donnerstag gegenüber dem Onlineportal "The Market".