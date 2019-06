Presse: Ermittlungen im Fall Vincenz gegen zusätzliche Personen

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte Anfang 2018 die Einleitung eines Strafverfahrens gegen Vincenz sowie gegen vier weitere Personen bekannt gegeben. In der Zwischenzeit seien aber Strafverfahren "gegen mehrere weitere Personen dazugekommen", heisst es in dem Artikel der "NZZ am Sonntag".

Bereits Mitte Mai hatten die Zürcher Behörden bestätigt, dass auch gegen die Ehefrau von Vincenz, die ehemalige Raiffeisen-Chefjuristin Nadja Ceregato, ermittelt werde. Dabei gehe es um den Verdacht der "Verletzung des Geschäftsgeheimnisses". Laut Medienberichten hat Vincenz wohl einen internen Untersuchungsbericht gekannt, der im Jahr 2016 - als seine Frau noch die Compliance-Abteilung leitete - erstellt worden war. Wie die "SonntagsZeitung" nun schreibt, hatte Raiffeisen Vincenz wegen "Verletzung des Geschäftsgeheimnisses" angezeigt.

Derweil könne die Staatsanwaltschaft offenbar nicht auf Unterlagen aus der Durchsuchung von Wohnhäusern und Büros mehrerer Manager aus dem Umfeld der Bank zugreifen, heisst es in der "NZZ am Sonntag". Auf Antrag der Beschuldigten sei das gesammelte Material wie Handydaten oder Festplatten versiegelt worden. Die Behörde sei nun dabei, auf dem Gerichtsweg eine "Entsiegelung" zu erwirken.

tp/

(AWP)