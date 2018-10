Presse: Valora baut Detailhandelssparte in der Schweiz um - Abbau von 14 Stellen

Die Reorganisation tritt dem Bericht zufolge bereits am 1. November in Kraft. Im Schreiben steht, der Bereich "Retail CH soll effizienter werden und noch näher zum Kunden rücken". "Die Anpassungen und Stellenzusammenlegungen bei Retail Schweiz erfolgen in erster Linie aus Effizienzgründen", sagte eine Valora-Sprecherin gegenüber "Blick".

Allerdings kommt es in der IT ebenfalls zu einem Abbau, der Kündigungen oder Änderungskündigungen zur Folge hat, so der BLICK. Zur Anzahl der Betroffenen wollte sich Valora nicht äussern.

mk/

(AWP)