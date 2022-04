Presseschau vom Wochenende 13 (02./03. April)

SWISS: Die Rettung der Fluggesellschaft Swiss wird gemäss einem Artikel der "SonntagsZeitung" ein gutes Geschäft für den Bund. Denn die Swiss zahlt den im August 2020 im Zuge der Corona-Pandemie gewährten Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden Franken wohl deutlich vor Ablauf des Kredits 2025 zurück. Der Bund garantiert für 85 Prozent der Summe und erhalte entsprechend Zinszahlungen - gemäss der jüngst veröffentlichten Staatsrechnung bislang 40,1 Millionen Franken, so die Zeitung. (Sonntagszeitung, S. 36)

MIGROS: Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger stemmt sich gegen einen möglichen Alkoholverkauf in den Supermärkten. "Wir sind derzeit daran, eine bescheidene, aber effektive Kampagne zu konzipieren", sagte er gegenüber der "NZZ am Sonntag". Bolliger soll gemäss der Zeitung für die Finanzierung zuständig sein und ein flächendeckendes "Nein" an der Abstimmung am 4. Juni erreichen. Denn sollten einige Regionen dafür und andere dagegen stimmen, drohe der Migros ein Flickenteppich. Sie würde komplexer und unübersichtlicher. Gemäss der "Sonntagszeitung" will auch die Suchtorganisation Blaues Kreuz mit einer Kampagne gegen die Enführung von Bier und Wein aufzurufen. (NZZaS, S. 25, SonntagsZeitung, S. 35)

BREITLING: CEO Georges Kern ist zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Marke Breitling. "Das Verkaufswachstum ist phänomenal, mit Zuwachsraten von über 60 Prozent im VErgleich zu vor zwei Jahren", sagte er im Gespräch mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft". Für das laufende Jahr erwartet Kern ein Wachstum von 40 Prozent - damit rücke die Umsatzmilliarde "realistisch näher". Zudem wolle Breitling im Einstiegssegment unabhängig von Zulieferern werden und in zwei bis drei Jahren ein eigenen Automatikwerk entwickelt haben. (FuW, S. 7)

UKRAINE-KRIEG I: Der ehemalige Schweizer Botschafter in Moskau, Yves Rossier, schätzt die Chancen, dass die Schweiz im Ukraine-Krieg noch für eine Vermittlerrolle in Frage kommt, als gering ein. Zudem bezweifelt er den unmittelbaren Nutzen der ergriffenen Sanktionen. Die Schweiz hatte bereits seit Beginn des Angriffskriegs ihre Rolle als Vermittlerin angeboten. Nun scheint diese Rolle aber die Türkei übernommen zu haben, wo nun Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Vertretern stattfinden. Die Türkei habe das geschickt eingefädelt, sagte Rossier im Interview mit der "SonntagsZeitung". (Sonntagszeitung, siehe sep. Meldung)

UKRAINE-KRIEG II: Die Kantone haben dem Bund bisher schweizweit zehn Liegenschaften gemeldet, die unter die Sanktionen von Vermögenswerten von russischen Oligarchen fallen. Sämtliche gemeldeten Liegenschaften werden gesperrt. Fabian Maienfisch, Sprecher des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), bestätigte am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage, entsprechende Informationen der "NZZ am Sonntag". (NZZaS, siehe sep. Meldung)

